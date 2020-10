Vitaly Janelt verlässt den VfL Bochum und geht nach England

Bochum. Dass er gehen wird, schien wahrscheinlich. Nun ist es offiziell. U21-Nationalspieler Vitaly Janelt (22) wechselt vom VfL Bochum zum FC Brentford.

U21-Nationalspieler Vitaly Janelt (22) wechselt mit sofortiger Wirkung vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum in die englische Championship zum FC Brentford. Beim Zweitligisten unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vierjahresvertrag. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Anfang 2017 war Janelt zunächst auf Leihbasis von RB Leipzig nach Bochum gekommen, im Sommer 2018 wurde der gebürtige Hamburger fest bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet. Für den VfL bestritt er 62 Pflichtspiele, die ersten acht davon noch in der U19 des Talentwerks. Beim 0:0 am Freitagabend gegen den VfL Osnabrück kam Janelt nicht zum Einsatz.

Weitere Veränderungen beim VfL Bochum möglich

Ob außer Janelt noch weitere Spieler den VfL gehen werden, konnte und wollte Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL, am Donnerstag noch nicht sagen. Solange das Trasferfenster geöffnet geöffnet sei, könne es natürlich Veränderungen geben. „Bei uns aber nur punktuell. Wahrscheinlicher ist, dass uns noch jemand verlässt. Es kann aber auch sein, dass noch einer kommt.“ Richtig bei Janelt sei, dass der VfL mit einem Klub in Gesprächen sei, wusste Schindzielorz am Donnerstag. Ansonsten sei aktuell nichts Akutes auf dem Tisch. Auch nicht beim Thema Silvere Ganvoula. Er wird wohl über den 5. Oktober hinaus beim VfL bleiben. (fs)