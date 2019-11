VfL-Trainer Thomas Reis fordert von seinen Spielern Ordnung

Bochum. Das nächste Heimspiel steht an. Am Samstag geht es für den VfL gegen Aue. In der Trainingswoche arbeitet VfL-Trainer Reis auch an der Ordnung.

Es hätte auch jeder andere sein können. Jetzt aber hat Danny Blum seine angestammte linke Seite verlassen und versucht sich rechts hinten in der Balleroberung. Das ist für Thomas Reis der Moment um einzugreifen. „Halt! Stopp“, ruft der Trainer des VfL über den Leichtathletikplatz auf dem die Profis des VfL an diesem Mittwochmorgen trainieren. „So geht das nicht. Jeder macht hier was er will. Ihr lauf rum wie Falschgeld. Haltet die Ordnung.“ Die fehlende Ordnung in manchen Phasen der bisherigen Spiele hat dem VfL so machen Punkt gekostet.