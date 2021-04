VfL-Trainer Reis blickt voraus: "Haben es in eigener Hand"

Bochum. Trainer Thomas Reis vom Zweitliga-Tabellenführer VfL Bochum lässt sich durch das 1:3 in Darmstadt nicht die Erstliga-Ambitionen nehmen.

Acht Mal hat Zweitliga-Tabellenführer VfL Bochum in dieser Saison eine Niederlage mit einem Sieg gekontert. In der Rückrunde folgten einer Pleite sogar stets zwei Siege am Stück. „Wir haben diese Serien im Kopf. Wir wollen das durchziehen bis zum Schluss“, sagte Trainer Thomas Reis am Tag nach der neunten Saisonniederlage.