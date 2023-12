VfL-Talk: Das sind die Transfer-Fragen beim VfL Bochum

Anne Castroper – der VfL-Talk: Auf welcher Position sich der VfL in der Winterpause verstärken soll

War der Elfmeter gerechtfertigt oder nicht? Bei der 0:4-Niederlage im Auswärtsspiel des VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen sorgte die Szene in der ersten Halbzeit für Diskussionsstoff. Manuel Riemann verursachte einen Elfmeter, den Patrik Schick im Anschluss verwandelte. Auch unsere Reporter diskutieren über die Entscheidung und haben verschiedene Meinungen. In der neuen Folge des VfL-Talks diskutieren wir außerdem unter anderem über die bevorstehende Transferperiode, ob die Neuzugänge in ihrer Position angekommen sind und blicken auf das Jahr 2023 zurück. © FUNKE Foto & Video

Video: FUNKE Foto & Video