VfL Bochum VfL-Profi Danilo Soares quält sich in Gais durchs Traininglager

Gais. Seit Wochen setzen Muskelbeschwerden an der Hüfte VfL-Profi Danilo Soares zu. Noch hofft der Brasilianer nur auf eine Lösung.

Danilo Soares wirkt im Trainingslager des VfL Bochum deutlich reduzierter. Der Brasilianer bildet ansonsten gerne mit dem Costa-Ricaner Cristian Gamboa die Südamerika-Gute-Laune-Fraktion. Derzeit aber ist ihm anzusehen, dass es ihn nervt, dass er nicht mit der Mannschaft trainieren kann. Er hat weiterhin Probleme mit einem Muskel an der Hüfte. Die Probleme begleiten ihn nun schon länger. Der Linksverteidiger hofft, die Probleme bald komplett in den Griff zu bekommen.

Drei Spieler des VfL Bochum nicht im Mannschaftstraining

Drei Spieler sind mit im Trainingslager des VfL Bochum dabei, die bisher keine Einheit mit der Mannschaft absolviert haben: Saidy Janko, Christopher Antwi-Adjei und Danilo Soares. Jacek Goralski ist gar nicht erst mitgeflogen nach Südtirol. Der polnische Nationalspieler wurde am Auge operiert. Bei ihm war klar, dass er in dieser Woche nicht würde trainieren können.

Bei Janko, Antwi-Adjei und Soares aber hatte und hat Trainer Thomas Reis die Hoffnung, dass sie zeitnah wieder einsteigen können. Bei Janko könnte es sogar sein, dass er am Samstag beim zweiten Test des VfL gegen Spezia Calcio eine Option ist. Antwi-Adjei dreht Runden um den Trainingsplatz. Von der Arbeit, die Soares täglich mit Reha-Trainer Benedikt Oppenhäuser absolviert, aber ist nichts zu sehen. Das heißt dann eben auch: Soares fällt weiter aus.

VfL-Profi Danilo Soares nervt die lange Reha-Phase

Es gehe ihm gut, antwortet Soares trotzdem auf die Frage nach seinem Befinden. „Ich habe noch ein bisschen Probleme und Schmerzen an der Hüfte. Aber wir sind in einer guten Richtung unterwegs mit der Physio. Derzeit ist es okay, es ist gut.“ Aber offenbar inzwischen auch irgendwie nervend. Das ist verständlich.

Die Probleme mit der Hüfte und einem bestimmten Muskel hat nun schon lange. „Ich habe es vergangene Saison länger schon gehabt“, sagte er. „Dieser Muskel war gestresst, das ist er jetzt auch. Wir versuchen eine Lösung für die gesamte Saison zu finden.“ Im besten Fall sollen die Probleme weg sein und nicht mehr zurückkommen. Soares macht jetzt jeden Tag Stabilisationsübungen für die entsprechenden Muskeln, „um das Problem aus meinem Körper zu löschen“.

Auch jetzt hofft er, bald wieder ins Teamtraining einsteigen zu können. Vielleicht funktioniert es schon in der nächsten Woche. „Es wird nicht der Montag“, sagte er. „Ich kann eben nicht genau sagen, wann der Schmerz weggeht. Momentan ist es wie eine Welle. Eine Woche ist gut, dann kann ich mit der Mannschaft trainieren, und dann kommt der Schmerz wieder stärker zurück.“

Mühsame Suche nach einer Lösung

Momentan sei er etwas zurückhaltender, passe noch mehr auf. „Wir versuchen, dass der Schmerz komplett weg ist, bevor ich wieder voll ins Mannschaftstraining einsteige. Ich hoffe, dass es nächste Woche klappt.“

So eine langwierige Verletzung hatte er in seiner Laufbahn bisher nicht. Sie begleitet ihn nun schon in der dritten Spielzeit nacheinander. „Vorletzte Saison hatte ich es schon, da haben wir eine Lösung mit einer Spritze gefunden. Das war gut. Da hat der Muskel lockergelassen. Das haben wir jetzt auch probiert, es hat aber nicht funktioniert. Jetzt suchen wir eine andere Lösung.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum