VfL-Nachwuchschef über Goretzka: "Leon wollte immer vorangehen"

Bochum. Alexander Richter, Leiter des Talentwerks des VfL Bochum, spricht im Interview über die Zeit mit Leon Goretzka – und dessen besondere Art.

Alexander Richter sitzt in seinem Büro. Dort, wo der Leiter des Talentwerks des VfL Bochum schon vielen vielversprechenden Talenten, deren Eltern und Beratern gegenüber gesessen hat. Im Laufe der Zeit waren darunter auch drei aktuelle EM-Teilnehmer: Ilkay Gündogan, Lukas Klostermann und Leon Goretzka haben die Nachwuchsabteilung des VfL durchlaufen. Und Goretzka war besonders lange dabei: Mit sechs Jahren kam der zum VfL Bochum, erst mit 18 verließ er ihn als Profi in Richtung Schalke 04. Richter hat einen großen Teil dieses Wegs begleitet. Im Interview spricht der 50-Jährige über die ersten Begegnungen mit Goretzka, dessen besondere Art auch neben dem Platz, ein spezielles Verhältnis zum Vater – und Momente, an die sich Goretzka wohl nicht gerne, aber doch genau erinnert.