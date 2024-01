VfL-Keeper Riemann laut Letsch „auf absolutem Topniveau“

Es war eine sehr kurze Winterpause. Nach gut drei Wochen Pause beginnt für Borussia Dortmund und den VfL Bochum an diesem Wochenende schon wieder der Liga-Alltag. Und das unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Während es beim BVB mit einer neuen Trainerkonstellation, dem angekündigten Rückzug von Aki Watzke und der Sancho-Verpflichtung turbulent zuging, herrschte beim VfL größtenteils Ruhe. Unsere Experten, BVB-Reporter Christian Woop und VfL-Reporter Ralf Ritter, analysieren zusammen mit Moderator Timo Düngen die aktuelle Lage in Dortmund und Bochum. Viel Spaß!

Bochum Zum Abschluss der Hinrunde trifft der VfL Bochum am Sonntag auf Werder Bremen. Auf zwei Spieler muss Trainer Letsch dabei verzichten.

Der VfL Bochum hat in der vergangenen Bundesliga-Saison beide Spiele gegen Werder Bremen verloren – beide ohne eigene Treffer. Das soll am Sonntag anders laufen. Bochum empfängt Bremen im letzten Spiel der Bundesliga-Hinrunde um 15.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. (15.30 Uhr/DAZN) Trainer Thomas Letsch ist optimistisch: „Die Testspiele haben wir erfolgreich bestritten“, sagt er während der Pressekonferenz am Freitag. „Ich habe den Eindruck, dass wir bereit sind für das Wochenende.“

Das letzte Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim hatte der VfL mit 2:0 gewonnen. Innenverteidiger Keven Schlotterbeck konnte sich sogar über einen Doppelpack freuen. Das Fazit des Trainers zur Winterpause fällt entsprechend positiv aus: „Insgesamt gibt uns das Ende des letzten Jahres, plus die ersten zwei Wochen ein positives Gefühl.“

VfL-Trainer Letsch kann auf großen Kader zurückgreifen

Das könnte neben dem sportlichen Erfolg auch daran liegen, dass Letsch bei der Aufstellung für Sonntag zahlreiche Möglichkeiten hat. Nahezu alle Spieler des VfL seien aktuell fit – schwere Verletzungen gibt es momentan nicht. Auf Takuma Asano müssen die Bochumer am Sonntag dennoch verzichten. Der Stürmer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, ist derzeit mit der japanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup. Auch Michael Esser fällt weiterhin aus, ansonsten hat Letsch eine breite Auswahl.

Beim Testspiel gegen Arnheim konnte VfL-Torwart Riemann den Kasten sauber halten. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Vor der Winterpause konnte der VfL die letzten beiden Heimspiele deutlich für sich entschieden: ein 3:0 gegen Union Berlin und ein 3:1 gegen Wolfsburg. Besonders überzeugen konnte dabei Keeper Manuel Riemann. „Manuel agiert auf absolutem Topniveau. Er hatte auch Phasen, in denen es schwieriger war“, lobt ihn sein Coach. Unterstützt wird Riemann am Sonntag voraussichtlich wieder durch die bewährte Viererkette Bernardo, Schlotterbeck, Erhan Masovic und Cristian Gamboa. Ivan Ordets sei für die Startelf noch keine Option.

Bundesliga: VfL Bochum und Werder Bremen sind punktgleich

Mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle dürfte es am Wochenende besonders spannend werden. Bochum steht derzeit mit 16 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Gegner Werder Bremen ist punktgleich, steht aber durch das bessere Torverhältnis auf Platz 13. Mit einem Sieg könnte der VfL bis auf Platz 11 vorrücken und den Abstand zum Relegationsplatz, aktuell sind es sechs Punkte, nochmal vergrößern.

