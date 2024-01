Bochum Derby für den VfL Bochum: Als Gegner wartet der BVB. Bahnstreik und Streckensperrung erschweren den Weg zum Stadion. So kommen Fans ans Ziel.

Für den VfL Bochum steht das Revierderby in der Bundesliga an. Am Sonntag, 28. Januar (17.30 Uhr/DAZN) treffen die Bochumer im Signal-Iduna-Park auf den BVB. Zwischen Bochum und Dortmund fahren in der Regel stündlich mehrere Züge. Jedoch erschweren der Bahnstreik der GDL und die Streckensperrung zwischen Bochum und Essen die Anreise zum Stadion.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

Der Bochumer Hauptbahnhof ist wegen der Streckensperrung fast vollständig vom Zugverkehr abgeschnitten – auf der Strecke zwischen Bochum und Essen wird an Gleisen und Oberleitungen gearbeitet. Vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. So werden auch am Spieltag Sonderbusse fahren, der VfL Bochum sei in die Planungen mit eingebunden gewesen, teilt der Verein auf Anfrage dieser Redaktion mit. Fans müssen keine Sorge haben, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Dortmunder Stadion zu kommen.

Zu Fuß vom Signal Iduna Park zum Vonovia Ruhrstadion. Was bei einer Wanderung auffällt

VfL Bochum gegen den BVB: Sonderbusse bringen Fans nach Dortmund

Im 10-Minuten-Takt verkehren die Busse von 14 bis 16.20 Uhr zum Dortmunder Hauptbahnhof und von 19.20 bis 22 Uhr zurück nach Bochum. Die Ersatzhaltestelle für die Busse ist am Buddenbergplatz am Hinterausgang des Bochumer Hauptbahnhofes. Ab dem Dortmunder Hauptbahnhof fahren wie üblich die U-Bahnen zum Stadion. „Wir rechnen damit, dass etwa 1800 bis 2000 Personen mitfahren können“, so der Verein. Voraussichtlich können die Busse allerdings nicht alle Fans aufnehmen, heißt es auf der Internetseite des VfL Bochum.

Im Hinspiel im Vonovia Ruhrstadion trennten sich der VfL Bochum und der BVB mit einem Unentschieden (1:1). Foto: David Inderlied / DPA Images

Laut der App der Deutschen Bahn braucht der Schienenersatzverkehr allerdings 44 Minuten vom Start bis zum Ziel. Fans sollten daher etwas mehr Zeit für die Anreise einplanen. Zum Vergleich: Die Regionalzüge brauchen circa elf Minuten.

Dieser Zug fährt weiterhin zwischen dem Bochumer und Dortmunder Hauptbahnhof

Ein Zug fährt allerdings weiterhin zwischen Dortmund und Bochum. Die S1 fährt sonntags immer um 44 am Bochumer Hauptbahnhof ab. Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer brauchen mit dieser Bahn circa 26 Minuten bis nach Dortmund.

Der VfL Bochum weist seine mitreisenden Fans außerdem auf die Faninformationen für das Auswärtsspiel in Dortmund hin. Die An- und Abreise mit dem Auto sei eine Alternative. Diese nehme allerdings einige Zeit in Anspruch, weswegen der Verein eine frühzeitige Anreise empfiehlt.

Rund um den Signal Iduna Park gibt es zahlreiche gebührenpflichtige Parkplätze. Die Parkgebühr für einen PKW liegt bei acht Euro, für Bullis ab 2,8 Tonnen bei 20 Euro und für Busse bei 30 Euro. Die Adresse für Navigationsgeräte lautet: Remydamm.

News und Hintergründe zum VfL Bochum

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum