VfL-Frauen: Trainerin erwartet das erste Mal richtig Druck

Bochum. Mit acht Siegen stehen die Frauen des VfL Bochum an der Regionalliga-Spitze. Gegen Leverkusen drohen wichtige Spielerinnen auszufallen.

Mit acht Siegen in Folge führen VfL Bochums Fußballerinnen ungeschlagen die Regionalliga an. Um ihre weiße Weste zu behalten, müssen die VfL-Frauen als Nächstes an Bayer 04 Leverkusen II vorbei (So., 13.30 Uhr). Trainerin Kyra Malinowski erwartet einen starken Gegner.

Der Gastgeber Bayer 04 Leverkusen II steht gerade auf dem dritten Tabellenplatz der Regionalliga. Im Mai traf Bochum das letzte Mal auf Leverkusen, damals endete die Partie 1:1. Auch daher glaubt Malinowski, dass es das Spiel nicht ganz so einfach wird.

„Sie werden einiges an Qualität mitbringen und ich glaube, das wird das erste Mal, dass wir hinten so richtig Druck bekommen. Sie werden uns im Angriffspressing vorne zu stellen, das wird zumindest hinten heraus diesmal ein anderes Spiel.“

Bereits seit dem Spiel gegen Recklinghausen fokussieren die Bochumerinnen sich auf Leverkusen. Mithilfe der Videos von Spielen der Leverkusenerinnen bereitete Malinowski ihr Team auf den Vergleich vor: „Das Training die Woche lief gut, wir haben uns gut auf Leverkusen eingestellt. Wir müssen im Spiel einfach einen klaren Kopf bewahren und von Anfang an da sein.“

VfL Bochum: Hoppius ist die derzeit beste Torjägerin aller Regionalligen

Auf dem Papier sind die Bochumerinnen die klaren Favoriten. Bochums derzeit beste Torjägerin Dörthe Hoppius führt mit 15 Toren nach acht Spielen die Torjägerliste aller Regionalligen an.

Im Training diese Woche waren Nina Kerkhof und Anna Maiwald gesundheitlich angeschlagen, ob sie am Sonntag spielen werden, ist noch unklar. Malinowski: „Wir müssen mal schauen, wie es am Sonntag mit den beiden aussieht. Aber ansonsten sind alle fit und gut drauf, nach acht Siegen in Folge ist die Stimmung natürlich gut.“

