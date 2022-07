VfL-Bochum-Chef Villis im WAZ-Livetalk – wir suchen Ihre Fragen!

Bochum. Hans-Peter Villis, der Vorstandsvorsitzende des VfL Bochum, ist zu Gast bei „WAZ live“ aus dem Trainingslager. Wir stellen ihm auch Ihre Fragen.

Sommerzeit ist Trainingslager-Zeit: Der VfL Bochum steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison, arbeitet hart dafür, das „dritte Wunder“, wie es von den Verantwortlichen so oft heißt, zu schaffen: Nach dem Aufstieg 2021 und der stellenweise sensationellen Comeback-Saison mit Erfolgen über Bayern München und Borussia Dortmund ein weiteres Mal den Klassenerhalt zu schaffen, im schwierigen zweiten Jahr. Eine wichtige Rolle dabei spielen dabei die Einheiten in Gais/Bruneck in Südtirol, wo der vom 10. bis zum 17. Juli sein Trainingslager bezieht.

Für die WAZ wird Reporter Markus Rensinghoff den VfL begleiten – und sich mit einer besonderen Ausgabe unseres Talks „WAZ Live anne Castroper“ melden. Am Dienstag, 12. Juli, um 12.15 Uhr, wird er gemeinsam mit Moderator Christopher Kremer mit dem Vorstandsvorsitzenden des VfL Bochum Hans-Peter Villis sprechen. Bei den vergangenen Ausgaben von „WAZ live“ waren unter anderem Thomas Reis, Simon Zoller und Sebastian Polter zu Gast – und auch Hans-Peter Villis im Trainingslager 2021. Nun kommt es zur Neuauflage.

Themen sind natürlich die Eindrücke aus den Testspielen, die ersten Tage im Trainingslager, aber natürlich auch Neuzugänge und Verträge, die wirtschaftliche Situation sowie alles, was die Fans im Vorfeld der neuen Saison betrifft und interessiert. Dafür suchen wir auch die Fragen unserer Leserinnen und Leser.

VfL Bochum: Wir suchen Ihre Fragen an Hans-Peter Villis

Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie uns eine Mail mit dem Betreff „Villis“ an die Adresse wir@funkemedien.de – oder kommentieren Sie einen unserer Beiträge auf Facebook. Wir werden möglichst viele Ihrer Fragen Hans-Peter Villis stellen.

Harte Arbeit: Anthony Losilla und Danilo Soares vom VfL Bochum im Trainingslager 2021. Foto: RHR-FOTO / Dennis Ewert / RHR-FOTO

Den Live-Stream sehen Sie am Dienstag hier in diesem Artikel (erreichbar via waz.de/VfL-live) sowie auf der Facebook-Seite der WAZ Bochum.

