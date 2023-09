VfL Bochums U17 ist bereit für das Topspiel gegen den BVB

Bochum. Zweiter Sieg in Folge für die U17 des VfL Bochum – 3:1 bei Viktoria Köln. Trainer Siebers lobt einen Startelf-Debütanten. Jetzt kommt der BVB.

Die U17 des VfL Bochum hat sich im oberen Tabellendrittel vorerst festgesetzt. Bei Viktoria Köln feierte der Tabellenfünfte mit einem hochverdienten 3:1 (1:1) den zweiten Sieg in Folge und ist gerüstet für das Topspiel gegen den Tabellenzweiten BVB.

Dabei fielen drei Spieler kurzfristig erkrankt aus. Neben dem Langzeitverletzten Tom Meyer konnte Trainer David Siebers auch Abwehrchef Jaden Kibbe sowie die Offensivkräfte Damian Truckenbrod und Favour Salami nicht einsetzen. „Umso stolzer bin ich auf das Team und ihre starke Leistung“, sagte Siebers.

Vito Bartsch gibt sein Startelf-Debüt – Lob von Trainer Siebers

In der Verteidigung gab Vito Bartsch sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. „Er hat einen guten Job gemacht“, lobte Siebers. Der spät eingewechselte Finn Kocher feierte zudem seinen ersten Bundesliga-(Kurz-)Einsatz überhaupt und rundete damit den gelungenen Tag ab.

Der VfL war in Köln von Beginn an die tonangebende Mannschaft, nutzte aber etliche Chancen noch nicht aus. Die kalte Dusche gab es in Form eines Schlenzers in den Winkel – Viktoria führte plötzlich mit 1:0. „Das hat unsere Moral aber nicht gebrochen“, sagte Siebers. Nach einer Flanke von Kacper Koscierski köpfte Stürmer Luis Pick kurz vor der Pause den überfälligen Ausgleich.

Stürmer Luis Pick schnürt einen Doppelpack – Jetzt gegen Dortmund

Zehn Minuten nach dem Wechsel verwandelte Enis Mehmeti einen Freistoß direkt zur Führung. Die Bochumer drückten weiter auf die Entscheidung, ließen einige Chancen aus, ehe erneut Pick den Deckel draufmachte.

Weiter geht es mit einem Highlight: Am Sonntag, 1. Oktober, empfangen die B-Junioren Borussia Dortmund an der Hiltroper Straße (11 Uhr). Der BVB ist Tabellenzweiter mit 19 Punkten (sechs Siege, ein Remis, eine Niederlage) und hat damit fünf Punkte mehr als VfL. Zuletzt feierten die Dortmunder zwei Kantersiege: erst gegen Viktoria Köln (9:0) und dann bei Fortuna Düsseldorf (5:0).

VfL U17: Intven – Honert, Bartsch, Tschoumy Nana, Boltersdorf, Mehmeti, Preßler (83. Olugbemi), van Eck (75. Vatas), Keumo (90. Kocher), Koscierski, Pick (90. Seiler)

Tore: 1:0 Colin Greis (32.), 1:1 Luis Pick (45.), 1:2 Enis Mehmeti (55.), 1:3 Pick (80.)

