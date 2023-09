VfL Bochums Nationalspieler: Matus Bero ist auf EM-Kurs

Matus Bero (l.), hier im Duell mit Dortmunds Emre Can, wurde beim Länderspiel der Slowakei gegen Liechtenstein eingewechselt.

Bochum. Trainer Thomas Letsch erwartet die drei Nationalspieler am Mittwoch wieder beim Training des VfL Bochum. Matus Bero könne gleich Vollgas geben.

Japan hat nach dem 4:1-Coup gegen Deutschland erneut vier Mal getroffen. Gegen die Türkei gewann die Nationalmannschaft aus Fernost am Dienstagnachmittag im belgischen Genk mit 4:2.

Takuma Asano, der gegen die DFB-Elf eingewechselt worden war und das 3:1 erzielt hatte, kam diesmal nicht zum Einsatz. Trainer Thomas Letsch rechnet damit, dass der Stamm-Stürmer des VfL am Mittwoch wieder im Training in Bochum ist.

Das gilt auch für Matus Bero, den Neuzugang, der im Zentrum bisher überzeugte gegen Dortmund und Augsburg. Bero kam für die Slowakei zu seinem 26. Länderspieleinsatz. Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler des VfL wurde beim 3:0-Sieg der Gastgeber gegen Schlusslicht Liechenstein am Montagabend nach 77 Minuten eingewechselt. Da tröpfelte die Partie längst aus, denn die Slowaken hatten bereits in den ersten sechs Minuten mit drei Treffern alles klargemacht.

VfL-Trainer Letsch: Bero kann „gleich Vollgas geben“ im Training des VfL Bochum

Die Slowakei liegt nach dem 0:1 gegen Spitzenreiter Portugal (18 Punkte), als Bero nur auf der Bank saß, als Gruppenzweiter mit 13 Punkten weiterhin auf EM-Kurs. Luxemburg ist Dritter – und verlor gegen Portugal nun mit 0:9. „Matus kann bei uns gleich Vollgas geben“, sagte VfL-Trainer Thomas Letsch. „Er hat nicht so viele Minuten gespielt. Schön ist, dass seine Slowakei gute Karten für die EM hat.“

Oermann sammelt wichtige Spielpraxis - in Polen eingewechselt

Die deutsche U20-Auswahl holte am Montag in Polen ein 1:1. VfL-Verteidiger Tim Oermann, der beim 1:1 gegen Italien durchgespielt hatte, wurde diesmal nach 73 Minuten eingewechselt. „Ich habe mit ihm telefoniert, er war sehr glücklich“, erklärte VfL-Trainer Letsch. Oermann war nach längerer Verletzungspause nachnominiert worden, ein Einsatz nicht unbedingt zu erwarten. „Gegen Italien hat er 90 Minuten gespielt und es auch sehr gut gemacht“, so Letsch.

