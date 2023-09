VfL Bochums Nationalspieler: Asano jubelt – Oermann spielt

Bochum. Takuma Asano hat gegen Deutschland erneut getroffen. Tim Oermann spielte durch, Matus Bero nicht: So liefen die Länderspiele für Bochums Profis.

Als die Gala des VfL Bochum zum 175-jährigen Vereinsbestehen mit zahlreichen Legenden, Ehrengästen, Vereinsverantwortlichen und Mitarbeitern, aber auch etlichen geladenen treuen Fans an Fahrt aufnahm, hatte in Wolfsburg auch ein aktueller Profi des VfL Bochum wieder einmal richtig Grund zur Freude. Takuma Asano traf wieder gegen Deutschland.

Diesmal war es das 3:1 in der Nachspielzeit gegen die desaströse DFB-Elf, dem kurz darauf noch das 4:1 folgte. Anders als zuletzt in der Bundesliga musste der japanische Nationalspieler des VfL beim Treffer aber weder den Hammer auspacken wie beim 1:1 in Augsburg noch den Ball volley nehmen wie beim 2:2 in Augsburg, sondern ihn nach Pass von Kubo nur ins leere Tor schieben.

Asano trifft mit Japan jetzt noch auf die Türkei

Asano, der 2:1-Siegtorschütze bei der WM in Katar gegen Deutschland, genoss also wieder ein erfolgreiches Länderspiel mit seinen Blue Samurai. Der neuerdings beim VfL als zweiter Stürmer neben und mit Philipp Hofmann wirbelnde 28-Jährige war nach 59 Minuten beim Stand von 2:1 für Japan eingewechselt worden. Und hatte leichtes Spiel, auch wenn Keeper ter Stegen einen Schuss von ihm zuvor pariert hatte.

Mit seinem Team bestreitet er nun noch das Spiel im belgischen Genk gegen die Türkei im Rahmen des Kirin Challenge Cups (Dienstag, 14.20 Uhr). Danach kehrt er zum VfL zurück – rechtzeitig genug vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag im Vonovia Ruhrstadion (18.30 Uhr/Sky).

Slowake Bero kommt beim 0:1 gegen Portugal nicht zum Einsatz

Auch Matus Bero ist dann wieder einsatzbereit. Die Slowakei verlor das Spitzenspiel der EM-Qualifikationsgruppe J gegen Tabellenführer Portugal 0:1. Bero saß auf der Bank, der Mittelfeldmann kam nicht zum Einsatz. Mit zehn Punkten hat die Slowakei als Zweiter aber weiter gute Karten, sich für die EM in Deutschland zu qualifizieren. Die Slowaken treffen am Montagabend (20.45 Uhr) auf das punktlose Schlusslicht Liechtenstein.

Oermann spielt für Deutschlands U20 gegen Italien durch

Spielpraxis sammelte Tim Oermann. Der Innenverteidiger kam beim 1:1 in Berlin im Prestigeduell gegen Italiens U20 für die deutsche U20-Nationalmannschaft über die komplette Distanz zum Einsatz. Das Team von Hannes Wolf mit dem 19-Jährigen vom VfL spielt am Montag (16.15 Uhr) noch in Polen.

