VfL Bochums Letsch über Freiburgs Streich: „Er ist ein Typ“

Bochum. Thomas Letsch, Trainer des VfL Bochum, kennt viele Trainer der Bundesliga. Nun lernt er auch Freiburgs Trainer Christian Streich kennen.

Thomas Letsch kannte viele Trainer der Bundesliga bereits, bevor er vom VfL Bochum als Trainer verpflichtet wurde. Mit Leipzigs Marco Rose oder Frankfurts Oliver Glasner hat er bereits zusammen in einem Verein gearbeitet. Beim Heimspiel der Bochumer gegen den SC Freiburg lernt er jetzt auch Christian Streich kennen.

Dabei gab es vor vielen Jahren sogar schon einmal einen Vergleich zwischen den beiden. „Das ist schon ewig her“, sagte Letsch bei der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag. „Da waren wir beide noch bei U19-Mannschaften. Ich habe, was das Ergebnis anbelangt, keine guten Erinnerungen an das Spiel.“

Er freue sich, Streich nun richtig kennenzulernen. „Er macht einen klasse Job, arbeitet seit gefühlt 222 Jahren beim SC Freiburg. Christian Streich hat den Klub zu einer festen Größte im oberen Drittel der Bundesliga und zu einer Mannschaft geformt, die um die internationalen Plätze mitspielt. Aus der Ferne kann ich sagen: Er ist einfach ein Typ, das mag ich.“

