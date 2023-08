VfL Bochums Trainer Thomas Letsch lobt Can: „Bester Sechser der Bundesliga“

Bochum. Der VfL Bochum ist gegen den BVB Außenseiter. Trainer Thomas Letsch setzt an seinem Geburtstag besonders auf einen neuen Spieler.

Dass das gesamte Vonovia Ruhrstadion Thomas Letsch am Samstag ein Ständchen singt, ist eher unwahrscheinlich. Der Trainer des VfL Bochum aber freut sich auch so, dass er seinen Geburtstag an einem Arbeitstag mit dem Besuch von Borussia Dortmund „feiern“ kann. „Es gibt nicht viel Schöneres“, sagte er bei der Pressekonferenz zum Spiel. Positiv stimmt ihn auch die Personalsituation.

Thiede rückt beim VfL Bochum in den Kader

Mit Tim Oermann, Mats Pannewig, Mohammed Tolba und Lys Mousset stehen weiterhin vier Spieler nicht zur Verfügung. Zudem fällt Torwart Michael Esser mit Knieproblemen aus. Für ihn rückt Niklas Thiede als zweiter Torwart hinter Manuel Riemann in den Kader.

Verletzt hat sich auch Luis Hartwig. Er hat sich im Training den Unterarm gebrochen. „Er muss operiert werden“, sagte Letsch. „Er wird aber relativ schnell wieder zurückkehren. Für Philipp Förster kommt ein Kaderplatz zu früh, ist aber auf einem sehr guten Weg. Moritz-Broni Kwarteng macht gute Fortschritte, wenn alles normal läuft, kann er nächste Woche spielen.“ Alle anderen Spieler seien einsatzbereit.

Bero könnte erstmals in die Startelf des VfL Bochum rücken

Somit dann auch Matus Bero. Dem Mittelfeldspieler, gekommen von Vitesse Arnheim könnte im Derby eine besondere Rolle zufallen. „Wir freuen uns alle, dass es losgeht“, sagte Letsch. „Ein Derby, hier zu Hause im Vonovia Ruhrstadion, gegen Borussia Dortmund ist immer etwas Besonderes. Jeder weiß, wie die Rollen verteilt sind. Der BVB wurde in der vergangenen Saison am letzten Spieltag Vizemeister, wir haben am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Das zeigt, wie weit wir auseinanderliegen. Wir wollen als der kleine VfL den großen BVB ärgern.

Der BVB sei ein absoluter Anwärter für die deutsche Meisterschaft. „Wir hingegen werden alles dafür tun, um in der Bundesliga zu bleiben. Wenn wir genau wie in der vergangenen Saison diese Intensität, diese Aggressivität mit der Stimmung im Stadion an den Tag legen, ist alles möglich. So gehen wir an die Sache ran.“ Wahrscheinlich dann ebnen auch mit Bero in der Startelf.

Gegen Bielefeld kam er im zweiten Abschnitt, sorgte direkt für Ordnung und eine höhere Aggressivität und Intensität im Bochumer Spiel. Gegen Stuttgart fehlte er verletzt. Nun könnte er maßgeblich für die Marschroute für das Spiel gegen Dortmund sein. „Wir wollen den Gegner hoch attackieren“, sagte Letsch. „Wir möchten aggressiv sein, widerlich sein. Wir wollen den Gegner ärgern. Umgekehrt wollen wir, wenn wir den Ball haben, schnell zum Abschluss kommen.“

VfL Bochum: Trainer Letsch lobt das Dortmunder Mittelfeld

Letsch fordert von seinem Team eine besondere „Schwarmintelligenz. Sein Team solle als Gruppe, als Schwarm agieren und dem Gegner weder Zeit noch Raum geben. Wenn Dortmund ins Fußballspielen komme, werde es ansonsten schwierig.

„Ob Donyell Malen, Karim Adeyemi oder wer auch immer beim BVB spielt – sie haben viel Geschwindigkeit. Wir müssen dementsprechend aktiv sein und verhindern, dass sie ins Spielen kommen. Emre Can ist deutscher Nationalspieler und für mich einer der besten Sechser, wenn nicht sogar der beste Sechser der Bundesliga. Marcel Sabitzer ist österreichischer Nationalspieler, kam über Manchester United und den FC Bayern München zu Borussia Dortmund. Das ist absolutes Top-Level, ich habe höchsten Respekt vor diesem Duo. Marco Reus hat letzte Woche als Zehner fungiert, seine Stärken sind bekannt. Auch wenn vielleicht noch nicht alles reibungslos lief, wird das eine große Herausforderung.“

