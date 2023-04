VfL Bochums Letsch: „Heimspiele können unser Trumpf sein“

Bochum. Sechs Spiele stehen für den VfL Bochum in dieser Saison noch an. Trainer Letsch macht klar, dass die vier Heimspiele ein Trumpf sein können.

Sechs Spieltage vor dem Saisonende wird der Blick auf das Restprogramm der Teams im Tabellenkeller noch einmal genauer. Der VfL Bochum hat noch vier Heimspiele und zwei Auswärtsspiele. Für Trainer Thomas Letsch kann das der Trumpf sein, um die nötigen Punkte zum Klassenerhalt zu sammeln. Erneut aber sagte er bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg (Sa., 15.30 Uhr, Sky), dass alle zusammenhalten müssten: „Verein, Spieler, Stadion, die ganze Stadt“.

Mit Blick zurück auf das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart heißt das in jedem Fall, dass Letsch auf gar keinen Fall so eine Szene noch einmal haben möchte, wie sich nach dem Abpfiff abspielte. Torwart Manuel Riemann war bereits während des gesamten Spiels von einigen Fans im wieder beleidigt worden. Nach Spielschluss hörten die Beleidigungen nicht auf, Riemann rannte schließlich zu den Fans hin. Er stand dann Kopf an Kopf mit einem Fan, ehe er weggezogen wurde.

„Dass die Fans in den Spielen gegen Schalke und Stuttgart Unmut geäußert haben, das akzeptieren wir, das nehmen wir mit“, sagte Letsch nun erneut. „Wir schaffen den Klassenerhalt aber nur, wenn wir allle zusammenhalten. Der gesamte Verein mit allen Mitarbeitern, allen Spielern, den Trainern, das ganze Stadion, ganz Bochum. Wir haben tolle Fans, die uns nach vorne peitschen. Wenn das Stadion hier kommt, kann das noch etwas pushen. Das haben wir gegen Leipzig gesehen.“

Losilla kehrt gegen Wolfsburg ins Team des VfL Bochum zurück

Gefragt nach der Schwere des Restprogramms der vom Abstieg bedrohten Teams hielt sich Letsch zurück. „In der Bundesliga ist kein Spiel einfach. Ich möchte das Restprogramm der Gegner nicht bewerten. Das fällt auch schwer. Den letzten Spieltag hätte keiner so getippt. Wir können nur auf uns blicken. Wir haben vier Heim- und zwei Auswärtsspiele. Es muss aber immer alles passen, wenn wir als VfL Bochum gewinnen wollen. Die Heimspiele können helfen, sie können für uns zum absoluten Trumpf werden mit der besonderen Atmosphäre im Ruhrstadion. Aber wir sind inzwischen auch auswärts konkurrenzfähig.“

Das habe auch das Spiel bei Union Berlin wieder gezeigt. Da holte Bochum ohne Anthony Losilla einen Punkt. Der Kapitän wird gegen den VfL Wolfsburg wieder ins Team zurückkehren, da hat sich Letsch bereits festgelegt. „Gegen Berlin haben wir im Mittelfeld die defensive Variante mit Erhan Masovic gewählt, er hat das gut gemacht. Mit der Rückkehr von Losilla haben wir nun mehrere Optionen. Ganz wichtig ist, dass wir stabil bleiben. Wenn wir es schaffen, kein Gegentor zu bekommen und unser Tor gut verteidigen, dann haben wir gute Voraussetzungen für einen Sieg.“

Auch gegen Wolfsburg und damit gegen einen Gegner, der, so Letsch, „uns im Hinspiel die Grenzen aufgezeigt hat“. Letsch erwartet erneut ein aggressives Team aus Wolfsburg. „Sie haben uns im Hinspiel vor Herausforderungen gestellt, die wir da nicht meistern konnten. Aber ähnlich wie gegen Leipzig, wollen zeigen, dass wir aus dem Hinspiel gelernt haben.“

