VfL Bochums Frauen stehen kurz vor perfekter Hinrunde

Bochum. Schlüsselsieg für die Fußballerinnen des VfL Bochum: Nach dem 3:1 gegen Fortuna Köln ist die Herbstmeisterschaft fast sicher.

VfL Bochums Fußballerinnen arbeiten auf eine fast perfekte Hinrunde hin, in der Regionalliga bleiben sie ungeschlagen. Jetzt empfingen die Bochumerinnen den Tabellendritten Fortuna Köln und gewannen 3:1. Bochums Trainerin Kyra Malinowski spricht von einer sehr guten Mannschaftsleistung.

Die Bochumerinnen fanden sehr schnell ins Spiel, schon in der 10. Minute erzielte Alessandra Vogel nach einer Ecke per Kopf das 1:0. Bochum behielt die Oberhand. Trotzdem gewann Köln den Ball an Bochums eigener Grundlinie, und Paula Petri behielt im Eins gegen Eins mit Torhüterin Kari Närdemann die Nerven - 1:1. Der VfL ließ sich aber nicht unterkriegen, und in der 39. Minute traf Anna Moczarski nach einer Hereingabe von Nina Lange zum 2:1.

Erlösender 3:1-Treffer von Wenzel fällt erst in der Nachspielzeit

Die zweite Halbzeit lief etwas ausgeglichener, die Erlösung gab es erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Franziska Wenzel erzielte nach einem Freistoß das 3:1. „Das war heute eine sehr gute Mannschaftsleistung. Wir haben sehr viel investiert, im Vergleich zu den letzten Spielen noch einen draufgesetzt und uns am Ende verdient belohnt“, sagt Kyra Malinowski.

Kyra Malinowski möchte mit ihrem Team die nahezu perfekte Hinrunde meistern. Deshalb unterschätzt sie keinen Gegner. Der nächste Gegner der Bochumerinnen ist die U20 der SGS Essen. Essen belegt gerade den neunten Tabellenplatz, Malinowski: „Gerade bei solchen Gegnern muss man noch mehr machen, sonst tendiert man dazu, nachlässig zu werden.“

Zehn Siege, ein Remis: VfL Bochum ist eine Klasse für sich

Zehn Siege hat der VfL nun geholt, nur gegen den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen II gab es ein 0:0. Zwei Spiele vor Hinrunden-Abschluss ist die Herbstmeisterschaft bei sechs Punkten Vorsprung dank des überragenden Torverhältnisses praktisch sicher.

Aber es ist ja nur ein Zwischenschritt zum Ziel Aufstieg. Malinowski denkt in kleinen Schritten: „Jetzt richten wir unseren Blick auf Essen. Wir arbeiten auf eine nahezu perfekte Hinrunde hin und müssen jetzt auswärts Punkte sammeln”, sagt die Trainerin.

Bochum: Närdemann, Angrick, Wilhelm (75. A.-S. Vogel), Vogel, Maiwald, Hünnemeyer, Hoppius, Wenzel, Moczarski, Lange (75. Marques), Angerer (88. Beyer)

Tore: 1:0 Alessandra Vogel (10.), 2:1 Anna Moczarski (39.), 3:1 Franziska Wenzel (90.+3)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum