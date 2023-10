VfL Bochums Frauen: Achter Saisonsieg ist besonders wertvoll

Bochum. Im Derby gegen Recklinghausen zeigten die Fußballerinnen des VfL Bochum erneut ihre Klasse - 6:1. Jetzt steigt das Topspiel gegen Leverkusen II.

Im Derby gegen den 1. FFC Recklinghausen bewiesen die Fußballerinnen des VfL Bochum erneut ihre beeindruckende Form und setzten ihre Siegesserie fort. Mit einem klaren 6:1-Sieg zeigten sie ihre Vormachtstellung und bleiben ungeschlagener Tabellenführer in der Regionalliga.

Die Anfangsminuten des Spiels waren geprägt von Hektik und hohem Tempo, ähnlich wie beim vorherigen Spiel gegen Arminia Bielefeld. Danach platzte der Knoten in den Bochumer Reihen, in der 25. Minute traf Nina Lange dann zum 1:0. Alina Angerer und Dörthe Hoppius erhöhten das Ergebnis vor der Halbzeit noch auf ein komfortables 3:0.

Trainerin Malinowski sieht nach der Anfangsphase stark aufgelegten VfL

„Nach der Anfangsphase haben wir sehr gut ins Spiel gefunden. Wir konnten von außen sehen, dass das, was wir im Training gemacht haben, Früchte getragen hat. In der zweiten Halbzeit wollten wir genauso weitermachen“, sagte Bochums Trainerin Kyra Malinowski.

Die Fußballerinnen des VfL Bochum konnten erneut ein halbes Dutzend mal über ihre Treffer jubeln. Sie sind klar Spitze in der Regionalliga. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Direkt nach Wiederanpfiff startete die frisch eingewechselte Anna-Luisa Figueira Marques vor das Recklinghäuser Tor und erhöhte auf 4:0. Kurz darauf setzte sich Recklinghausens Sina Zorychta im eins gegen eins gegen Torhüterin Kari Närdemann durch und erzielte so das einzige Tor Recklinghausens. Dörthe Hoppius und Nina Lange trafen jeweils noch ein zweites Mal zum Endstand 6:1. Malinowski war sehr zufrieden: „Der Schlüssel war heute besonders unsere spielerische Klasse, wir haben den Ball gut laufen lassen und waren immer zielstrebig in Richtung Tor unterwegs.“

Achter Sieg im achten Spiel: Derby-Erfolg zählt doppelt

Der Sieg gegen Recklinghausen war Bochums achter Sieg im achten Spiel. Das Derby zu gewinnen war den Bochumerinnen aber besonders wichtig: „Wir haben uns vorgenommen, die Siegesserie fortzusetzen, erstmal waren uns natürlich einfach die drei Punkte wichtig. Die Siegesserie durch eine Niederlage in so einem Derby zu verlieren würde noch mal viel mehr weh tun“, sagt Malinowski.

Der Blick der Bochumerinnen richtet sich jetzt auf das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen II (Sonntag, 22. Oktober, 13.30 Uhr, Köln). Malinowski will ihr Team nach einer Videoanalyse von Leverkusen speziell auf diesen Gegner vorbereiten. „Das Spiel wird noch mal eine Hausnummer, da freuen wir uns sehr drauf“, so die Trainerin. Leverkusen II ist Tabellendritter mit 15 Punkten, der VfL hat - mit einem Spiel mehr - bereits 24 Zähler. Gelingt erneut ein Erfolg, ist zumindest die Herbstmeisterschaft so gut wie sicher.

Bochum: Närdemann, Rybacki (46’ Marques), Angrick, Wilhelm (46’ Gier), Vogel (65’ Kerkhof), Maiwald, Hünnemeyer, Hoppius, Wenzel, Lange (74’ Moczarski), Angerer (74’ Beyer)

Tore: 1:0, 6:1 Nina Lange (25’, 70’), 2:0 Alina Angerer (29’), 3:0,5:1 Hoppius (40’,65’), 4:0 Anna-Luisa Figueira Marques (47’)

