VfL Bochums Asano gewinnt mit Japan in der WM-Qualifikation

Bochum. Takuma Asano ist einer von drei Spielern des VfL Bochum, die auf Länderspielreise sind. Er spielte mit Japan in der WM-Quali gegen Vietnam.

Takuma Asano ist einer von drei Akteuren des VfL Bochum, die auf Länderspielreise sind. Armel Bella-Kotchap ist bei der deutschen U21, Torwart Tjark Ernst bei der deutschen U19, Asano bei der japanischen Nationalmannschaft.

Die spielte am Donnerstag in der WM-Qualifikation in Vietnam. Die Japaner gewannen mit 1:0, kletterten dadurch in ihrer Qualigruppe hinter Saudi-Arabien und Australien auf Platz drei. Asano wurde wie schon zuletzt in der zweiten Hälfte eingewechselt.

Asano spielt nun mit Japan gegen den Oman

Weiter geht es für die Asano und Japan am kommenden Dienstag, 16. November, um 17 Uhr mit dem WM-Quali-Spiel im Oman.

Bella-Kotchap trifft mit der deutschen U21-Nationalmannschaft am Freitag, 12. November, in der EM-Qualifikation in Aspach auf Polen.

Für Ernst geht es am Samstag, 13. November, mit dem EM-Quali-Spiel der deutschen U19 gegen Russland weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum