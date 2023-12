Der VfL Bochum ist die letzte Mannschaft, die Bayer Leverkusen in einem Pflichtspiel besiegt hat. VfL-Kapitän Anthony Losilla (m.) feiert den 3:0-Sieg im Vonovia Ruhrstadion am 27. Mai. (Archivbild)

Bochum Bayer Leverkusen verlor vor 207 Tagen zuletzt ein Spiel – im Duell gegen den VfL Bochum. Was sich bei den Leverkusenern seitdem verändert hat.

Es ist am Mittwoch 207 Tage her, dass Bayer Leverkusen das letzte Mal ein Pflichtspiel verloren hat. Der damalige Gegner: VfL Bochum. Es war der 27. Mai als die Leverkusener gegen den VfL im Vonovia Ruhrstadion 0:3 scheiterten. Die Bochumer konnten sich so ihren Klassenerhalt sichern. Bei den Fans gab es kein Halten mehr, sie strömten von den Rängen herab auf das Spielfeld, feierten zusammen mit den Spielern. Seitdem veränderte sich allerdings einiges bei den Leverkusenern.

In der Saisonpause verstärkte sich Bayer Leverkusen und tätigte einige Transfers. Diese scheinen einzuschlagen. Die Leverkusener spielten bisher eine grandiose Hinrunde in der laufenden Bundesligasaison. Von 15 Spielen verloren sie kein einziges, spielten dreimal unentschieden.

Toptransfers bei Bayer Leverkusen: Boniface bester Torschütze der Werkself

Mit Victor Boniface verstärkten die Leverkusener ihren Angriff – mit Erfolg. Der Mittelstürmer ist der Top-Torschütze der Werkself. Er erzielte bisher neun Tore und gab sieben Vorlagen. Damit ist er auf Platz vier der aktuellen Torschützenliste der Liga.

Victor Boniface ist der beste Torschütze von Bayer Leverkusen in der aktuellen Bundesligasaison. Er schoss bereits neun Tore, gab sieben Vorlagen. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Granit Xhaka und Jonas Hofmann sind nach ihrer Verpflichtung im Sommer im defensiven und offensiven Mittelfeld zu Stammspielern geworden. Sie standen in allen 15 Bundesligaspielen auf dem Platz. Jonas Hofmann erzielte zudem fünf Tore. Mit ihnen im Mittelfeld werden es die Bochumer schwer haben, besonders weil Kevin Stöger, der im Spiel gegen Union Berlin der prägende Spieler war, gelbgesperrt fehlt.

Beyer Leverkusen muss gelbgesperrten Palacios ersetzen

Wie auf Bochumer Seite Kevin Stöger wird bei den Leverkusenern Exequiel Palacios wegen einer Gelbsperre fehlen. Alternativen könnten Robert Andrich, Gustavo Puerta oder Alejandro Grimaldo sein. Für Leverkusen-Trainer Xabi Alonso war vor der Partie klar: „Wir spielen zu Hause, wir wollen auf jeden Fall gewinnen.“ Über die Bochumer sagte er: „Sie sind ein Team mit Herz, das kämpft.“ Die Niederlage am letzten Spieltag der Vorsaison sei für ihn und seine Spieler gedanklich allerdings längst abgehakt.

Gewinnen die Leverkusener gegen den VfL oder spielen Unentschieden, stellen sie einen neuen Rekord auf. Noch nie schaffte es ein Bundesligist, 25 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen zu sein. „Ich denke nicht zu viel über solche Rekorde nach. Wir wollen einfach unsere Spiele gewinnen. Wenn das dann Rekorde mit sich bringt, freut uns das natürlich“, sagte Alonso.

VfL Bochum-Trainer Letsch: „Die Mannschaft ist aktuell im absoluten Flow“

In der Bochumer Mannschaft sind allerdings noch viele Spieler, die auch beim letzten Sieg des VfL über Bayer Leverkusen dabei waren. Sie wissen noch, wie man die Leverkusener schlägt. „Wir erinnern uns noch sehr sehr gerne an dieses Spiel“, sagte VfL-Bochum-Trainer Thomas Letsch. Von der Startelf beim letzten Aufeinandertreffen spielen noch neun Spieler beim VfL Bochum. „Man kann das Spiel zu Hause am letzten Spieltag bei uns, wo es um alles ging, nicht vergleichen mit der aktuellen Situation“, sagte Letsch. „Die Mannschaft hat sich extrem weiterentwickelt, ist das Non-Plus-Ultra“, sagte er gegenüber der WAZ.

„Dass das kein Spiel ist, wo wir von vorneherein sagen, die drei Punkte können wir fest einplanen, ist logisch. Aber wir werden in jedes Spiel so reingehen, dass wir es gewinnen wollen.“ Einschüchtern lassen sich die Bochumer von der Leistung der Leverkusener allerdings nicht. Letsch: „Wir haben schon das Selbstbewusstsein, auch aus den letzten sieben Spielen, wo wir nur eins verloren haben. Das heißt, gegen uns muss man auch erstmal gewinnen.“

