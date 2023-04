VfL Bochum: Fünfte Gelbe für Anthony Losilla auf der Bank – Schiri-Ärger bei Thomas Letsch

Bochum. Anthony Losilla wird das Spiel des VfL Bochum bei Union Berlin verpassen. Trainer Thomas Letsch war mit der Entscheidung nicht einverstanden.

Ein bitterer Rückschlag im Abstiegskampf, drei Gegentore nach Flanken und die Auseinandersetzung von Manuel Riemann mit einem Fan nach dem 2:3 des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart – und das waren noch nicht alle schlechten Nachrichten für die Bochumer: Kapitän Anthony Losilla wird das kommende Auswärtsspiel bei Union Berlin (So., 17.30 Uhr, DAZN) gesperrt verpassen.

VfL Bochum: Gelb für Anthony Losilla auf der Bank

Die Szene ereignete sich in der 94. Minute, als die angezeigte Nachspielzeit schon fast abgelaufen war – und Losilla schon seit einigen Minuten ausgewechselt. Direkt vor den Trainerbänken foulte Danilo Soares den Stuttgarter Konstantinos Mavropanos, woraufhin sich schnell ein Geschubse und Gerangel entwickelte, unter anderem hielt Bochums Grieche Staylidis (ebenfalls bereits ausgewechselt) seinen Landsmann Mavropanos zurück. Auch Losilla schlichtete wohl eher – sah aber genau wie Mavropanos die Gelbe Karte von Schiedsrichter Frank Willenborg.

Sehr zum Ärger von VfL-Trainer Thomas Letsch: „Wofür er die Gelbe Karte bekommen hat, müssen wir die Schiedsrichter fragen. Toto ist, so wie ich ihn kenne, kein Radelsführer, was Gewalt angeht, sondern eher der Schlichter. Nichtsdestotrotz ist es passiert – der Schiedsrichter wird seine Gründe haben. Ob er jetzt heute, wie auch wir, seinen besten Tag hatte, sei dahingestellt. Auf der anderen Seite muss man natürlich nach einer Rudelbildung dem ein oder anderen eine zeigen.“ Auch VfL-Stürmer Philipp Hofmann meinte, der Schiedsrichter habe „auch viel falsch“ gemacht.

Die Szene der Gelben Karte an sich dagegen empfand Trainer Letsch als halb so wild: „Dass da die Emotionen hochgehen, ist normal. Es hat sich keiner verletzt, es gab ein paar Gelbe Karten. Das gehört dazu, es geht um viel.“

Beim letzten Mal konnte der VfL Bochum Losilla nicht gut ersetzen

Tanguy Coulibaly vom VfB Stuttgart im Zweikampf mit VfL-Bochum-Kapitän Anthony Losilla. Foto: Lars Baron / Getty Images

Es nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Losilla, der vor der Partie für 300 Pflichtspiele im VfL-Trikot geehrt wurde, gesperrt fehlt. Beim 0:2 in Freiburg im Februar sah er die Rote Karte, wurde für zwei Spiele gesperrt. In den beiden Partien ohne den Kapitän unterlag der VfL 0:3 gegen Bremen und 0:2 gegen Schalke – um dann wiederum mit Losilla in Köln und gegen Leipzig zu gewinnen

VfL Bochum: Thomas Letsch muss Kapitän Anthony Losilla ersetzen

Letschs Einschätzung: „Toto ist ein wichtiger Spieler und hat uns in diesen beiden Spielen massiv gefehlt.“ Er habe aber „zwei, drei Sachen im Kopf“ und sei überzeugt, dass es dieses Mal besser gelingt, den Kapitän zu ersetzen.

