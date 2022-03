VfL Bochum: Zeigen Sie Ihre Treffsicherheit im Halbzeitspiel

Bochum. Jetzt mitmachen beim Halbzeitspiel während der Partie VfL Bochum gegen Greuther Fürth. Für Fans gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Der perfekte Schuss auf dem Rasen im Vonovia-Ruhrstadion – mit der WAZ können Fans des VfL Bochum jetzt zeigen, dass die genau den draufhaben. Und zwar in der Halbzeit des Bochumer Bundesliga-Spiels gegen Greuther Fürth am Samstag, 5. März.

Die WAZ ist am Samstag Spieltagspartner des VfL Bochum. Wir suchen VfL-Fans, die am Samstag im Stadion sind und am Halbzeitspiel teilnehmen wollen. In der Pause des Spiels gegen Fürth dürfen Sie ihr können beim Zielschießen beweisen. Die drei besten gewinnen Gutscheine für den VfL-Fanshop in Höhe von 50, 80 und 100 Euro.

VfL Bochum: So können Sie beim Halbzeitspiel mitmachen

Sie sind am Samstag im Stadion und wollen mitmachen und gewinnen? So geht’s:

Schreiben Sie einfach eine Mail an marketing-waz@funkemedien.de mit Name, Telefonnummer und Adresse und Ihr Name ist im Lostopf.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 4. März, 23.59 Uhr.

Gewinnerinnen und Gewinner werden am Freitag per Mail benachrichtigt.

