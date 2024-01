VfL Bochum: Youngster Tolba erleidet zweiten Kreuzbandriss

Bochum Bittere Nachrichten für den VfL Bochum und vor allem für Mohammed Tolba: Der 19-Jährige fällt erneut mit einem Kreuzbandriss aus.

Nach langer Zwangspause war Mohammed Tolba erst in diesem Winter auf den Fußballplatz zurückgekehrt. Jetzt der Schock für den Youngster des VfL Bochum: Der 19-Jährige zog sich erneut einen Kreuzbandriss zu und wird lange ausfallen. Das gab der VfL am Dienstagmittag bekannt.

„Für einen jungen Profisportler ist so etwas ein echtes Drama. Wir werden Mo Tolba erneut in allen Belangen unterstützen“, sagt Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian. „Ich weiß aus eigener leidvoller Erfahrung, was so eine Verletzung für einen Fußballer bedeutet. Allerdings habe ich auch erlebt, wie man gestärkt aus solchen Situationen hervorgehen kann.“

Verletzung im Test gegen 1. FC Köln

Die Knieverletzung zog sich der Innenverteidiger im Geheim-Test gegen den 1. FC Köln am vergangenen Sonntag zu. In der ersten Halbzeit verletzte sich Tolba und musste von Betreuern gestützt den Platz verlassen. „Nein, nein, nicht wieder das Knie“, zeigte sich Trainer Thomas Letsch entsetzt. Doch bei den folgenden Untersuchungen haben sich die schlimmen Befürchtungen bestätigt.

Die medizinische Abteilung der Bochumer rät nun zu einer Operation, wie Sportdirektor Marc Lettau in einem Statement des Vereins erklärt. „Es tut mir unheimlich leid für Mo“, so der Sportdirektor weiter. „Wir werden nun alles dafür tun, um ihn wieder aufzubauen. Mo bekommt unsere volle Unterstützung, er bleibt ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders.“

Kapitän in der U19 des VfL Bochum

Der gebürtige Essener durchlief seit 2015 den Nachwuchs des VfL und empfahl sich als Kapitän der U19 für einen Profivertrag, den er im Sommer 2022 unterzeichnete. Ein Pflichtspiel bestritt Tolba für die Bochumer noch nicht.

Womöglich wäre es längst dazu gekommen, doch im Mai des vergangenen Jahres riss sich Tolba erstmals das Kreuzband. Nach seiner Reha und langer Leidenszeit wollte er zur Rückrunde wieder angreifen. Doch aufgrund der neuerlichen Verletzung verschiebt sich eine mögliche Profi-Premiere des zweimaligen deutschen U19-Nationalspielers auf unbestimmte Zeit.

