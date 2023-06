VfL Bochum: Dominik Horsch versichert - kein Whirlpool an der Hiltroper Straße

Bochum. Der VfL Bochum hat sich nach dem Abgang von Alexander Richter im Jugendbereich neu aufgestellt. Wir haben mit Dominik Horsch gesprochen.

Seit Anfang des Jahres ist Dominik Horsch „Leiter Strategie und Entwicklung“ im Talentwerk, dem Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum. Er führt das Talentwerk gemeinsam mit Heiko Butscher (Gesamtleiter Sport) und Timo Saviano (Leiter Administration). Horsch wechselte vom Deutschen Fußballbund zum VfL. Er ist in Bochum aufgewachsen, studierte in Köln, arbeitete unter anderem in Brasilien und mit den deutschen Nachwuchsnationalmannschaften. Im zweiten Teil des großen WAZ-Interviews erklärt Dominik Horsch, welche Aufgaben er beim VfL als erstes angestoßen hat und wie ihn Trainer, aber auch Fans in seiner Arbeit geprägt haben.

Sie haben schon viele Projekte angestoßen. Wo hat es am meisten pressiert?

Beim Talentwerkhaus, unserem Vereinsinternat. Da haben sich die Rahmenbedingungen geändert, die wir zu erfüllen haben. Wir sind optimistisch, schon bald bekanntgeben zu können, was wir dort erreicht haben.