VfL Bochum: Entscheidung zu Gäste-Fans im Stadion steht an

Bochum. Auf einer DFL-Versammlung nächste Woche geht es um Corona-Vorkehrungen. Aber auch das Thema (Gäste-)Fans steht auf der Tagesordnung.

Am 14. Juli steigt eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga mit den Vertretern der Bundesliga und 2. Liga. Dann geht es auch um das Hygienekonzept für die Profiklubs für die kommende Saison. Wie die DFL mitteilte, liegt den Klubs ein Entwurf vor.

Demnach müssen vollständig geimpfte oder genesene Spieler keinen PCR-Test auf das Coronavirus mehr machen in der kommenden Saison. Bisher sind noch zwei PCR-Testreihen pro Woche vorgesehen. Beim VfL Bochum sind die meisten Profis bereits geimpft, bis zum Saisonstart sollen alle vollständigen Schutz haben. Zudem geht es auf der DFL-Versammlung auch um die Teilzulassung von Fans.

Fan-Zulassung in der Bundesliga: Unterschiede von Stadion zu Stadion

Vorgesehen ist, dass die Gesundheitsbehörden vor Ort nach entsprechendem Hygienekonzept der Vereine entscheiden. Es wird also zu unterschiedlichen Auslastungsmöglichkeiten kommen in den 18 Bundesliga-Stadien. Nach einem bundespolitischen Beschluss und der neuen Coronaschutzverordnung des Landes sind (befristet bis 11. September) bis zu 50 Prozent Auslastung zugelassen bei einer Inzidenz unter 35 (ab 35: maximal 5000).

In Bochum werden aufgrund zahlreicher Stehplätze und der schwierigen Zuwegung mutmaßlich wohl (deutlich) weniger Fans zugelassen als 50 Prozent (das wären rund 13.500). Die Gespräche zwischen der Stadt und dem VfL dazu laufen.

Einheitlich im Sinne der DFL geregelt werden soll in den Bundesligen lediglich, ob Gästefans zugelassen werden. Dies werde am Mittwoch „ergebnisoffen“ diskutiert, heißt es im DFL-Schreiben. Allgemein wird damit gerechnet, dass Gästefans unter anderem aufgrund der Anreiseproblematik vorerst nicht dabei sein dürfen.

VfL in den ersten Wochen der Saison viel auswärts im Einsatz

Der VfL Bochum bestreitet drei seiner ersten vier Pflichtspiele auswärts: in Wuppertal im Pokal (6. bis 9. August) sowie in Wolfsburg (14. August) und in Köln (28. August) in der Bundesliga. Zudem geht es daheim gegen Mainz (21. August). Beim Pokalspiel in Wuppertal ist allerdings nicht die DFL, sondern der DFB zuständig, der anders entscheiden könnte

