Anne Castroper - der Stadtwerke-Bochum-VfL-Talk von WAZ und Radio Bochum: Eisgekühlter Bommerlunder und was geht gegen Borussia Dortmund?

Die Fans des VfL Bochum versuchten im Spiel gegen den VfB Stuttgart das beste aus der Unterbrechung zu Beginn des zweiten Abschnitts zu machen. Sie sangen "Eisgekühlter Bommerlunder", und das über mehr als zehn Minuten. Warum die Unterbrechung fast 50 Minuten dauerte, und ob der VfL Bochum demnächst den Gästefans überhaupt noch gestattet, Banner aufzuhängen, darüber reden wir in unserer neuen Folge des VfL-Talks. Moderatorin Annalena Fedtke, WAZ-Reporter Markus Rensinghoff und Funke-Sportchef und BVB-Experte Sebastian Weßling blicken zudem auf das Sportliche, den 1:0-Sieg gegen den Tabellendritten aus Stuttgart und auf das nächste Spiel bei Borussia Dortmund. Da wird dann Bernardo gesperrt fehlen. Und wenn es zuletzt darum ging, wer den gesperrten Rechtsverteidiger Cristian Gamboa ersetzt, geht es nun darum, wer den Linksverteidiger ersetzt. Ein Kandidat ist Maxi Wittek. Dazu geht es natürlich auch um mögliche Ab- und Zugänge. Beim nächsten VfL-Talk am Montag, 29. Januar, wird nach dem Spiel in Dortmund Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung, zu Gast sein. Fragen an ihn können die VfL-Fans an die Mailadresse annecastroper@funkemedien.de schicken.