VfL Bochum: Wiedersehen mit Legende Buffon beim Testspiel

Bochum. Der VfL Bochum trifft im Trainingslager in Südtirol auf Parma Calcio mit Torwartlegende Gianluigi Buffon (45). Gais wird fest in VfL-Hand sein.

Am Sonntagmorgen fliegt die Mannschaft des Bundesligisten VfL Bochum von Düsseldorf nach Innsbruck, von dort geht es weiter ins beschauliche Gais im Pustertal Südtirols. Dort bezieht das Team Quartier im Vier-Sterne-Hotel Windschar, hält in der Ferienregion Bruneck sein Trainingslager bis zum 30. Juli ab.

Idyllisch liegt der kleine Ort Gais, der schon in den beiden Vorjahren das Sommerziel des VfL war, in den Südtiroler Dolomiten auf rund 1000 Metern Meereshöhe. Dass es turbulenter wird als zu normalen Zeiten, dafür sorgt der VfL.

250 Fans begleiten den VfL Bochum ins Trainingslager

Allein rund 250 Fans werden die Profis vor Ort beobachten, so der Klub – das sind noch einmal etwa 70 Fans mehr als vor einem Jahr. Zudem findet von Donnerstag bis Sonntag eine Partner-/Sponsorenreise mit rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Wie in den beiden Vorjahren wird der VfL Bochum wieder in der Gemeinde Gais im Südtiroler Pustertal sein Sommer-Trainingslager abhalten. Am Sonntag ist Anreisetag, eine Woche später geht es zurück. Foto: Dennis Ewert/RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Natürlich hoffen sie auf gutes Wetter – die Prognosen liegen bei rund 23 bis 25 Grad. Allerdings soll es immer mal wieder regnen. Bisher ist Gais von diversen Unwettern in Norditalien weitgehend verschont geblieben. Die Plätze sollen in einem ordentlichen Zustand sein.

Auch das Präsidium mit Villis und Tigges ist vor Ort

Und der VfL-Tross mit all seinen Spielern, Trainern, Betreuern, Mitarbeitern der Medien- und Fanabteilung, Geschäftsführung wird nicht kleiner. Mit im Flieger der Mannschaft von Trainer Thomas Letsch sitzen unter anderem der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis und sein Stellvertreter Uwe Tigges. Natürlich sind auch die Geschäftsführer Ilja Kaenzig und Patrick Fabian sowie die Direktoren Marc Lettau (technischer Direktor/Kaderplaner) und Tim Jost (Marketing) vor Ort. Ferner bietet Bochum einen Ort weiter, in Uttenheim, wieder eine VfL-Fußballschule an, vornehmlich für Kinder vor Ort.

Testspiele gegen Spezia Calcio und Parma Calcio steigen in Brixen

Nach der Ankunft am Sonntag stehen ab Montag zunächst zwei Einheiten pro Tag an. Sportliche Höhepunkte sind zwei Testspiele im Stadion in Brixen. Am Mittwoch, 18 Uhr, geht es gegen Spezia Calcio. Der Klub stieg als Viertletzter nach einem 1:3 im Entscheidungsspiel gegen Hellas Verona aus der Serie A ab und startet am gleichen Wochenende wie der VfL in die neue Saison der Serie B. Bereits im Vorjahr spielten die Teams in Brixen gegeneinander, Bochum gewann mit 2:1.

Am Samstag, 29. Juli, steigt zum Abschluss ein Spiel gegen Parma Calcio (17 Uhr). Die Italiener belegten in der Vorsaison Rang vier der Serie B. Ihr Star steht weiterhin im Tor: Legende Gianluigi Buffon ist auch mit 45 Jahren noch Kapitän und Nummer eins des Zweitligisten. Bereits vor zwei Jahren spielte Bochum in Brixen gegen Parma Calcio mit Buffon. Aufsteiger VfL gewann damals mit 1:0.

