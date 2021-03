Bochum. Das Spiel gegen Fürth hat der VfL Bochum gewonnen, jetzt kommt der HSV. Stimmen Sie im Fan-Barometer ab: Glauben Sie an den Bundesliga-Aufstieg?

Das erste Topspiel ist gewonnen! Dank eines Elfmetertors des Ex-Fürthers Robert Zulj siegte der VfL Bochum am Samstag 2:1 bei Verfolger Greuther Fürth, steht in der 2. Fußball-Bundesliga ganz oben. Der VfL bewies dabei, dass er auch den Ausfall eines so wichtigen Spielers wie Simon Zoller wegstecken kann, Trainer Thomas Reis lernte aus den Fehlern des Hinspiels und sorgte für eine taktische Glanzleistung. Wer kann den VfL so stoppen?

Vielleicht der Spielplan. Denn als nächstes wartet am Freitagabend der Kracher gegen den Hamburger SV an der Castroper Straße, danach wird es mit Gegnern wie Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel nicht leichter. Aber der VfL hat alles in eigener Hand und ist selbstbewusst: „Natürlich will ich aufsteigen“, sagt Manuel Riemann.

Wir wollen wissen: Gibt es schon eine Vor-Aufstiegs-Euphorie bei den VfL-Fans? Oder überwiegen bei Ihnen noch die Zweifel? Stimmen Sie ab:

Sie sehen keine Umfrage? Dann klicken Sie bitte hier.

