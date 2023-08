VfL Bochum: Was Zugang Maximilian Wittek besser macht als Soares und Antwi-Adjei

Bochum. Der VfL Bochum hat Maximilian Wittek von Vitesse Arnheim verpflichtet. Wie gut passt der "Schienenspieler" zum VfL? Eine Analyse.

Kurz vor dem Start in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr, Sky) hat der VfL Bochum auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Maximilian Wittek (27) wechselt von Vitesse Arnheim ins Revier und erhält beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Wittek war 2020 von der SpVgg Greuther Fürth in die niederländische Eredivisie gewechselt und hatte in Arnheim bereits unter dem aktuellen VfL-Trainer Thomas Letsch gespielt. Die Bochumer haben sich schon länger um den Linksfuß bemüht. Warum das so ist, erklären wir in unserer Transferanalyse. Welche Stärken und Schwächen bringt Wittek mit? Wie lässt er sich mit Danilo Soares und Christopher Antwi-Adjei vergleichen? Die Daten von Createfootball liefern Antworten.