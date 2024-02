VfL Bochum: Was Lettau vor dem Frankfurt-Spiel wichtig ist

Bochum und Schalke - Angriff in der Kritik und Kritik als Angriff

„So schlimm stand es noch nie um Schalke. Es muss sich grundlegend was ändern.“ Es sind drastische Worte die Clemens Tönnies wählt. Was bewirkt diese Kritik und wie muss der Verein mit dieser Kritik umgehen? Wir klären das in unserer neuen Folge. Außerdem widmen wir uns dem VfL Bochum. Der VfL hat beim 1:1 gegen Augsburg einmal mehr in einem Heimspiel kurz vor Ende einen Sieg aus der Hand gegeben. Doch woran liegt das? Wechselt Trainer Thomas Letsch falsch oder nicht mutig genug, wie er selbst andeutete?! Es diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst, VfL-Reporter Stefan Döring und Moderator Timo Düngen. Viel Spaß!