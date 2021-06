So war es im März vor elf Jahren: Am 25. Spieltag der Saison 2009/2010 trafen der VfL Wolfsburg und der VfL Bochum zuletzt in der Bundesliga aufeinander. Die VfL-Profis Sascha Riether (von links), Marwin Hitz und Josué sowie Bochums Slawo Freier mussten beim Schneesturm in den Anfangsminuten ganz genau hinschauen.