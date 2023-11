VfL Bochum: Vorläufiger Höhepunkt in der Stadion-Debatte

Macht Abstiegskampf wirklich Spaß, wie Thomas Letsch sagt? Wir diskutieren darüber im neuen VfL-Talk nach dem 0:0 in Heidenheim und blicken natürlich auch auf die bevorstehende Jahreshauptversammlung.

Anne Castroper – der VfL-Talk: Vorläufiger Höhepunkt in der Stadion-Debatte

Bochum. Das Ruhrstadion ist in die Jahre gekommen. Wie soll es weitergehen? Wir diskutieren im VfL-Talk die Lage – und eine Aussage von Coach Letsch.

Der VfL Bochum lädt am Dienstagabend zur Mitgliederversammlung in den Ruhrcongress – und während in diesem Jahr anders als vor zwölf Monaten keine brisanten Wahlen anstehen, gibt es doch ein großes Thema: Die Stadion-Debatte. Seit dem Wochenende kennt der VfL Bochum die Details. Auch unsere Experten Günther Pohl und Markus Rensinghoff erwarten, dass die Diskussion um die Zukunft des Bochumer Stadions das wichtigste Thema wird.

In unserem VfL-Talk „Anne Castroper“ diskutieren Radio-Bochum-Experte Günther Pohl und WAZ-Reporter Markus Rensinghoff mit Moderatorin Annalena Fedtke (Radio Bochum) über die Lage des VfL Bochum nach dem 0:0 in Heidenheim und vor der Mitgliederversammlung. Im Fokus steht auch ein Zitat von Trainer Thomas Letsch: „Abstiegskampf ist eine gute Sache“, sagte er nach dem Spiel – ist das auch für die Fans so? Wir diskutieren!

Bereit zur Aufnahme: Moderatorin Annalena Fedtke hier mit Ralf Ritter (WAZ, mitte) und Patrick Fabian vom VfL Bochum. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

