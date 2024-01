VfL Bochum: Vertrag mit Sturm-Flop aufgelöst

Bochum. Das Kapitel Lys Mousset beim VfL Bochum ist offiziell beendet. Wie der Verein in einer kurzen Meldung mitteilte, wurde der Vertrag aufgelöst.

Kurz und knapp teilte Bundesligist VfL Bochum am Dienstag mit, dass Lys Mousset nicht länger Teil des Kaders ist. Der Vertrag des 27 Jahre alten Angreifers wurde laut der Klubmitteilung „in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst“. Damit endet ein großes Missverständnis.

Die Bochumer hatten den Franzosen im Sommer 2022 ablösefrei von Sheffield United geholt. Für die Engländer hatte Mousset in 53 Pflichtspielen neunmal getroffen und vier Vorlagen geliefert. Noch erfolgreicher war er zuvor bei AC Le Havre, wo nach 36 Spielen 14 Treffer und drei Assists zu Buche standen. Die meisten Spiele für einen Verein stehen beim FC Bournemouth in den Büchern. In 71 Partien traf er fünfmal und legte einen weiteren Treffer auf.

Für den VfL Bochum hat Mousset kein einziges Pflichtspiel für den VfL bestritten. Zwischenzeitlich hatte seine Fitness zu wünschen übrig gelassen. „Der aktuelle Stand ist, dass er aktuell kein Thema ist, weil er nicht fit ist“, hatte Trainer Thomas Letsch im Oktober 2022 gesagt.

VfL Bochum: Stürmer Mousset hatte Fitnessprobleme

Mousset bekam in der Folge ein individuelles Programm und durfte nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. „Wir müssen ihn in den Zustand bekommen, dass er uns helfen kann. Es liegt an ihm, fit zu werden“, hatte Letsch weiterhin gesagt.

Die klare Letsch-Botschaft damals: Mousset soll jetzt endlich wie ein Fußballprofi leben und arbeiten. Ansonsten droht dem VfL Bochum ein äußerst teures Missverständnis, gelinde gesagt. Mousset, der noch verpflichtet wurde vom damaligen Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz, hatte beim VfL einen Vertrag bis zum Juni 2024 erhalten.

VfL Bochum: Mousset 2023 nach Frankreich verliehen

Im Januar 2023 verlieh der VfL Bochum Mousset dann an Olympique Nimes nach Frankreich. Bei dem französischen Zweitligisten kam der 27-Jährige elfmal zum Einsatz, erzielte ein Tor und gab zwei Vorlagen. Allerdings zog er sich kurz vor dem Ende der abgelaufenen Saison einen Achillessehnenriss zu. Seitdem absolviert Mousset ein Aufbautraining.

Wohin es Mousset zieht, ist unbekannt.

