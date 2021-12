VfL Bochum: Vertrag mit Erhan Masovic vorzeitig verlängert

Bochum. Bundesligist VfL Bochum hat Innenverteidiger Erhan Masovic (23) langfristig an den Verein gebunden. Der Vertrag des Serben wurden verlängert.

Der VfL Bochum hat sich mit Erhan Masovic (23) auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Das gab der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt. Der ursprünglich bis 2023 datierte Vertrag des Serben wurde bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

VfL Bochum: Schindzielorz lobt Verteidiger Masovic

„Erhan Masovic hat die in ihn gesetzten Erwartungen vollauf erfüllt“, wird Sebastian Schindzielorz, VfL-Geschäftsführer Sport, in der Vereinsmitteilung zitiert. „Wir haben in ihm einen variabel einsetzbaren Spieler gesehen, der sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld Akzente setzen kann. Dies hat er in den bisherigen Spielzeiten beim VfL unter Beweis stellen können. Neben seiner körperlichen Robustheit und seinen technischen Fähigkeiten ist seine Ruhe am Ball bemerkenswert. Erhan hat sich bei uns schon sehr gut entwickelt, hat nachgewiesen, dass er auch in der Bundesliga bestehen kann und ist bereit, sich weiterzuentwickeln.“

Masovic zählt zu den positiven Überraschungen im Kader des VfL Bochum. Der 23-Jährige gehört seit dem 6. Spieltag zur Stammformation der Bochumer und absolvierte seitdem jedes Bundesligaspiel über die volle Distanz. Masovic gelang es mit konstant guten Leistungen, die etablierten Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap und Vasilios Lampropoulos aus der Formation von Trainer Thomas Reis zu drängen. Zur Belohnung gab es nun die vorzeitige Vertragsverlängerung. (fs)

