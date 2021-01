VfL Bochum verleiht weiteres Talent an Wuppertal

Bochum. Moritz Römling wechselt auf Leihbasis zum Wuppertaler SV. Beim abstiegsbedrohten Regionalligisten soll der 19-Jährige Spielpraxis sammeln.

Der VfL Bochum verleiht ein weiteres Talent an den Wuppertaler SV: Am Mittwoch gab der Fußball-Zweitligist bekannt, dass Moritz Römling bis zum Saisonende beim abstiegsbedrohten Regionalligisten spielen wird. In Wuppertal trifft der 19-Jährige auf Mittelfeldspieler Lars Holtkamp (19), der ebenfalls bis zum Saisonende ausgeliehen wurde.

Mehr News und Hintergründe zum VfL Bochum

Der Wittener Römling gehört seit März 2019 dem Profikader zu. Zuvor durchlief er die Jugendmannschaften des Zweitligisten. In dieser Saison stand der Linksverteidiger nur dreimal im Kader, zweimal in der Liga, einmal im Pokal. Beim 3:0-Sieg gegen den FC Heidenheim vor Weihnachten wurde Römling für zwölf Minuten eingewechselt.

VfL Bochum: Das sagt Sebastian Schindzielorz zur Leihe

„Wie bei Lars Holtkamp gilt auch für Moritz Römling: Einsatzzeit ist für junge Spieler das A und O. Und da wir ihm in der aktuellen Kaderkonstellation diese Einsatzzeit nicht bieten können, ist eine Leihe zu einem Klub in einer anspruchsvollen Liga die sinnvollste Lösung", sagt VfL-Sport-Geschäftsführer, Sebastian Schindzielorz, zum Leihgeschäft. Der VfL sei von Römlings Talent überzeugt. "Wir werden jeden seiner Entwicklungsschritte genau beobachten.“

Auch Trainer Thomas Reis ist von Römlings Können überzeugt. Der 19-Jährige galt als Ersatz für Danilo Soares. Der Brasilianer steht aktuell bei vier gelben Karten. Erste Alternative dürfte nun Rechtsfuß Herbert Bockhorn sein (25), der am Sonntag in Regensburg sein Startelf-Debüt für den gesperrten Rechtsverteidiger Cristian Gamboa geben wird.

Alternativ könnte Reis auch auf Maxim Leitsch zurückgreifen. Allerdings wird der 22-Jährige in der Innenverteidigung gebraucht. (lo)