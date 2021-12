VfL Bochum unterliegt Union Berlin: Alle Fotos & Berichte

Bochum. Nach der Niederlage gegen Union Berlin werden die Spieler des VfL Bochum trotzdem besungen. Alle Fotos und Berichte zum Spiel im Überblick.

Einmal sangen die Fans des VfL Bochum noch für ihr Team: „Und kommst du in ein Stadion, wo blau-weiße Fahnen wehen ...“ – der Fan-Hit der Hinrunde, dieses denkwürdigen Jahres 2021. Der VfL Bochum hat in diesem Jahr die Zweitliga-Meisterschaft gefeiert, ist in die Bundesliga zurückgekehrt, hat einige großartige Fußballfeste abgeliefert und steht zur Winterpause mit 20 Punkten gut da.

Aber als die Bochumer Fans am Samstag um halb sechs im Ruhrstadion sangen, bedankten sich die Spieler des VfL zwar mit Applaus, schlichen dann aber geknickt zum TV-Interview oder in die Kabine: Das letzte Heimspiel des Jahres gegen Union Berlin mit 0:1 verloren. Schnell bemühten sich die Spieler aber, das Positive zu sehen. Alles zum Spiel sehen und lesen Sie hier im Überblick.

VfL Bochum: Alle Fotos und Berichte zur Niederlage gegen Union Berlin

Union Berlin schlägt den VfL Bochum Union Berlin schlägt den VfL Bochum Durch ein Tor von Max Kruse gewinnt Union Berlin in Bochum. Foto: Udo Kreikenbohm

Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es für den VfL Bochum direkt wieder ins Training – schon am 9. Januar (17.30 Uhr) steht der Rückrundenauftakt an, dann ist der VfL Wolfsburg zu Gast im Bochumer Ruhrstadion.

Kurz vor dem letzten Spieltag des Jahres hat die DFL auch die Ansetzungen für die Spiele im Februar und März bekanntgegeben – dann trifft der VfL zu Hause unter anderem auf den FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Das NRW-Duell findet unter Flutlicht am Abend statt. Alle Ansetzungen finden Sie hier. (phz)

