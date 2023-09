VfL Bochum überzeugt in Augsburg - das sind die Gewinner des Saisonstarts

Bochum. Bochum überzeugt zuletzt mit guten Leistungen. Wer die Gewinner und Verlierer des Saisonstarts sind, darum geht es im VfL-Talk "anne Castroper"

Nach dem 1:1 gegen Dortmund knüpfte der VfL Bochum auch auswärts an seine gute Leistung an. Beim FC Augsburg dominierte der VfL das Spiel, holte mit einem 2:2 allerdings nur einen Punkt – zu wenig angesichts der Leistung, ärgerten sich Spieler und Trainer.

Zu Recht, betonen unsere Experten in der dritten Auflage des VfL-Talks „anne Castroper“ von WAZ und Radio Bochum. Moderatorin Annalena Fedtke begrüßte in dem 18:48-Minuten-Talk die VfL-Reporter Markus Rensinghoff und Ralf Ritter. Die beiden waren sich einig, dass sich die Mannschaft im neuen System immer besser zurechtfindet – und Doppel-Torschütze Takuma Asano mindestens in Länderspielform ist.

Alle bisherigen Folgen des VfL-Talks "anne Castroper" findet ihr hier

Vier Zugänge spielten in Augsburg. Matus Bero ist ein großer Gewinner des Saisonstarts. Beim 0:5 in Stuttgart fehlte der 27-Jährige verletzt, gegen den BVB und in Augsburg zeigte er seine Präsenz. „Er erledigt alles im Sprint und könnte eines Tages auch Kapitän werden“, sagt Rensinghoff. Auch Maximilian Wittek, der es aus dem Stand in die Startelf schaffte als linker Schienenspieler, zählt zu den Gewinnern, wobei er „auch noch Luft nach oben hat“, so Ritter.

Wo es Gewinner, gibt es auch Verlierer, auch darüber sprachen die Experten – und warum bei Zugang Goncalo Paciencia der Name Programm ist.

Viel Spaß beim Reinhören!

