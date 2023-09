VfL Bochum U21: Junge Abwehr-Reihe überzeugt beim 5:1-Sieg

Bochum. 5:1 gewann die neue U21 des VfL Bochum gegen Preußen Münster II. Trainer Siebers ist begeistert – möglich, dass demnächst stärkere Gegner kommen.

Mit 12:1 gewann das neue Perspektivteam des VfL Bochum seine Premiere gegen Oberligist Türkspor Dortmund. Im zweiten Testspiel legte die U21 des Bundesligisten nun ein 5:1 gegen Oberligist Preußen Münster II hin. Und Trainer David Siebers zog ein erstes Fazit: „Die Jungs haben großen Spaß und bereiten allen, ob Trainern oder Zuschauern, viel Freude“, sagte er. Viel mehr Lob geht kaum.

Einziges Manko vielleicht bisher: Beide Oberligisten traten, verständlicherweise an einem Montagabend nach Spielen am Wochenende, nicht mit ihrer ersten Wahl an. Den Erfolg der neuen VfL-Gruppe soll dies aber nicht schmälern, vor allem nicht gegen Münster II. Das Ergebnis, sagte Siebert, täusche ein wenig. „Wir mussten sehr viel investieren, die Jungs haben viel Laufarbeit geleistet“, lobte er. Vor allem im zweiten Durchgang versuchte Münster einiges, überzeugte die VfL-U21 im Spiel gegen den Ball.

Vier Tore in 13 Minuten: Siebers schwärmt von „gnadenloser Effektivität“

Und wie schon gegen Türkspor drückte der VfL nach einem frühen 0:1 mächtig auf die Tube. Mit viel Tempo und „gnadenloser Effektivität“, so Siebers erfreut, sorgten die Bochumer binnen 13 Minuten (!) für eine satte 4:1-Führung. Lennart Koerdt per Elfmeter, Jungprofi Moritz Römling mit einem tollen Distanzschuss sowie zweimal Eligius Hounsa nach Vorarbeit von Koerdt und Römling erzielten die Treffer. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte, erst 15-jährige Luis Pick kurz vor Schluss.

Auffallend: In der Startelf gab es gegenüber Spiel eins nur einen Wechsel. Verteidiger Tschoumy Nana spielte für Nico Bozickovic. Mit Jason Kibbe, Daryl Tschoumy Nana (beide U17) und Luc Dabrowski (U18) bildeten sie gegen die Männer von Preußen eine so junge wie starke Dreierkette. Drei weitere U17-Spieler wurden eingewechselt, und das ist ja der Sinn der Geschichte: Junge Spieler mit viel Talent so früh wie möglich an den Männerfußball heranzuführen, zu gewöhnen.

Auch die Jungprofis Römling und Thiede überzeugen

Neben den Spielen gab es bereits einige Trainingseinheiten zusammen, Siebert: „Das Miteinander ist sehr vorbildlich.“ Auch die bisher eingesetzten Jungprofis Moritz Römling und Niclas Thiede hätten sich in de Spielen „richtig gut eingeführt“. Torwart Thiede zeigte nach einer eher schwächeren Leistung im Testspiel der Profis gegen St. Truiden einige gute Paraden. Er benötigt eben Spielpraxis, und die bekam er auch vor den Augen von Chefcoach Thomas Letsch, der mit der Leistung seiner zwei Jungs ebenfalls äußerst zufrieden war.

Weiter geht es zunächst mit einer weiteren Trainingseinheit, weitere Spiele sollen zeitnah bekanntgegeben werden. Im November sind zwei Partien gegen Westfalenligisten angesetzt. Wenn noch weitere Jungprofis wie etwa Mats Pannewig oder Tim Oermann hinzustoßen, könnte es durchaus sein, dass der VfL bei der Gegnersuche noch ein Regal höher greift.

So spielte das Perspektivteam des VfL Bochum gegen Münster II

VfL U21: Thiede - Kibbe, Dabrowski, Tschoumy Nana, Römling, Koerdt (78. Honert), Njike Nana (46. Erdelkamp), Koscierski (63. Anubodem), Boafo (71. van Eck), Lenz (63. Günes), Hounsa (59. Pick)

Tore: 0:1 Wiemer (7.), 1:1 Koerdt (11./FE.), 2:1 Römling (12.), 3:1 Hounsa (18.), 4:1 Hounsa (24.), 5:1 Pick (90.)

