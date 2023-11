VfL Bochum U21: Auch Profis überzeugen gegen Wiemelhausen

Bochum. Die U21 des VfL Bochum hat im vierten Testspiel ihren vierten Sieg eingefahren, Trainer Siebers bewertet das Projekt positiv. So geht es weiter.

Viertes Testspiel, vierter Sieg, dazu zahlreiche Trainingseinheiten: Die zu dieser Saison neu gegründete Perspektiv-Mannschaft (U21) des VfL Bochum soll sich auch im kommenden Jahr weiterentwickeln. Am Dienstagabend gewann sie gegen Westfalenligist Concordia Wiemelhausen mit 2:1.

Zuvor gab es Erfolge gegen Türkspor Dortmund (12:1) und Preußen Münster II (5:1) im September sowie den BSV Schüren (3:1) und nun Wiemelhausen im November. „Bis auf eine Halbzeit gegen Schüren haben die Jungs in den Spielen gute Leistungen gezeigt, die gemeinsamen Trainingseinheiten nehmen sie sehr gut an“, bilanzierte Trainer David Siebers das neue Projekt zur Förderung der stärksten Talente positiv.

Im kommenden Jahr wird das Projekt Perspektivteam fortgeführt

Es werde nun eine ausführliche Auswertung im Trainerteam geben – und im kommenden Jahr folgen weitere Trainingseinheiten, weitere Testspiele. Ziel ist es, die jungen Spieler vornehmlich aus der U17 und U19 eher an den Männerfußball heranzuführen. Bis zur Weihnachtspause haben nun die U19 und U17 in den Bundesligen noch vier Meisterschaftsspiele vor der Brust.

David Siebers, Kaderplaner der U13 bis U19 sowie Trainer der U17 und U21 beim VfL Bochum, zieht eine positive Zwischenbilanz des neuen Perspektivteams. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Dabei helfen je nach personeller Lage auch (junge) Profis aus. Wie nun gegen Wiemelhausen. Mats Pannewig im Mittelfeldzentrum und Moritz Römling als linker Schienenspieler sammelten Spielpraxis, beide überzeugten. „Sie haben gezeigt, dass sie ihrer Führungsrolle bei uns gerecht werden“, so Coach Siebers, der auch für die Kaderplanung im Talentwerk (U13 bis U19) zuständig ist.

Jungprofi Mats Pannewig erzielt das 1:0

Pannewig, der nach langer Verletzungspause wieder Tritt fasst und zuletzt im Testspiel beim niederländischen Zweitligisten de Graafschap auch bei den Profis sein Comeback gab, erzielte nach Vorarbeit von Divine John Boafo denn auch früh das 1:0 (10.), Römling sorgte mit für viele gute Offensivaktionen über die linke Seite.

Siebers sah vor allem im ersten Durchgang viel Spielfreude bei seinem Team, lediglich die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Nach Wiemelhausens 1:1 (Torschütze: Rene Michen/71.) war es ein U17-Spieler, der das Siegtor schoss. Der eingewechselte Mika Preßler traf nach Vorarbeit von Adam Tolba zum 2:1 (75.).

Auch Wiemelhausens Trainer ist zufrieden – Unterbrechung nach Lichtausfall

Auch Carsten Droll, Trainer von Wiemelhausen, war angetan von der Leistung der U21 in der ersten halben Stunde, „da hätten sie auch höher führen können“. Dabei ging zwischenzeitlich das Licht aus, nach einer 20-minütigen Unterbrechung im ersten Abschnitt konnten die Techniker die Beleuchtung auf dem Platz am Nachwuchsleistungszentrum wieder herstellen.

An der ungewollten Pause lag es aber wohl nicht, dass Concordia vor allem im zweiten Abschnitt stärker dagegen halten konnte. Droll wechselte komplett durch, in Durchgang zwei standen in der Offensive eher die Stammkräfte wie Torschütze Michen auf dem Platz, konnten den Ball besser halten als im ersten Durchgang. Nur zwei Tage nach dem letzten Meisterschaftsspiel gegen Obersprockhövel (1:1) verteilte Droll die Belastung und war zufrieden: „Das war ein gutes Testspiel für uns.“

So spielte die U21 des VfL: Speight - Dabrowski, Bozickovic, Tschoumy Nana (46. Kibbe) - Bernsdorf (46. A. Tolba), Njike Nana, Pannewig (58. Etse), Römling (73. Keumo) - Koerdt (73. Van Eck), Pick (46. Hounsa), Boafo (58. Preßler)

Tore: 1:0 Pannewig (10.), 1:1 Michen (71.), 2:1 Preßler (75.)

