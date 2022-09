VfL Bochum: U19 zieht das DFB-Pokalspiel gegen Köln vor

Bochum. Am kommenden Wochenende hat die U19 des VfL Bochum spielfrei. Ein angedachtes Testspiel wurde abgesagt. Fest steht der Pokal-Termin gegen Köln.

Das Training bei den Profis des VfL Bochum war gerade beendet, da dachte Heiko Butscher bereits an das Training der U19. Derzeit muss er zweigleisig planen. Wahrscheinlich noch bis Mittwoch einschließlich ist er Interimstrainer beim Profi-Team des VfL. Danach kann er sich dann wieder voll und ganz auf die Arbeit bei der U19 konzentrieren.

Jetzt macht er gerade eben beides hintereinander. So wie am Dienstagnachmittag erst die Profis, am frühen Abend dann den ältesten Nachwuchs des VfL. Butscher kam in den vergangenen Tagen entgegen, dass die U19 in der Bundesliga spielfrei hat. Auch am kommenden Wochenende steht noch kein Spiel an.

Für die U19 des VfL Bochum geht es in der Bundesliga am Samstag, 1. Oktober, mit dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen weiter. Am Samstag, 8. Oktober, geht es im Heimspiel gegen VfB 03 Hilden. Wegen der Herbstferien geht es dann in der Bundesliga erst am 29. Oktober mit dem Auswärtsspiel beim SC Verl weiter.

VfL Bochum spielt in der zweiten Pokalrunde beim 1. FC Köln

Davor sind die Bochumer aber noch im DFB-Pokal gefordert. Durch den 1:0-Sieg gegen den MSV Duisburg, Torschütze Mo Tolba, hat das Team von Heiko Butscher die zweite Runde erreicht. Dort geht es gegen den Ligakontrahenten 1. FC Köln. Der hatte sich mit 5:2 bei Rot-Weiss Essen durchgesetzt.

Die Spielrunde ist für den Samstag, 15. Oktober, angesetzt. Die beiden Vereine aber haben sich darauf geeinigt, das Spiel auf den Donnerstag, 13. Oktober, vorzuziehen. Gespielt wird in Köln. In der Bundesliga hatte Köln in Bochum auch in der Höhe verdient mit 5:2 gewonnen.

