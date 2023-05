VfL Bochum U19: Weitere Nackenschläge vor Hertha-Spiel

Bochum. Die U19 des VfL Bochum spielt zeitgleich zu den Profis gegen Hertha BSC. Trainer Butscher betont den Fokus. Zwei weitere Topspieler fehlen.

Es ist schon kurios: Während die Profis des Bundesligisten VfL Bochum bei Hertha BSC um den Klassenerhalt kämpfen, spielen die A-Junioren zeitgleich ebenfalls gegen Hertha – aber auf dem eigenen Platz am Nachwuchsleistungszentrum (Samstag, 15.30 Uhr/Hiltroper Straße).

Es ist das vorletzte Spiel der Liga A in der DFB-Sonderspielrunde, am Mittwoch geht es noch zu Darmstadt 98. „Wenn es etwas zu gewinnen gibt, wollen wir gewinnen“, sagt Trainer Heiko Butscher. „Der Fokus liegt klar auf unserem Spiel, auch wenn wir natürlich gerne alle das Bundesliga-Spiel gesehen hätten.“

Der Trainer und sein Betreuer-/Reserveteam wollen nicht ständig aufs Handy gucken, „das würde unser Spiel stören“, sagt der Coach. Aber: „Wenn ein Zuschauer mal reinruft, dass der VfL in Berlin führt, hätte ich nichts dagegen.“

VfL Bochum U19: Tolba und Schmitz fallen aus – Berisha kehrt zurück

In der Sonderspielrunde hat der VfL trotz erheblicher Personalprobleme überzeugt und auch in Liga A gegen „Top-Gegner“, so Butscher, zweimal gewonnen: gegen Bayern München und in Leverkusen jeweils mit 2:1. Das Ziel ist der Gruppensieg, auch wenn es dafür nur ein Glückwunsch-Schreiben vom DFB gibt und sonst nichts. „Wir wollen an unsere bisher guten Leistungen anknüpfen. Hertha hat aber eine starke Mannschaft, die Berliner stellen seit Jahren mit die besten Nachwuchsmannschaften in Deutschland“, so Butscher.

Personell gibt es aber weitere Rückschläge. Adam Tolba, zuletzt richtig gut unterwegs, hat sich im Training verletzt mit Verdacht auf eine Verletzung am Sprunggelenk. Marlon Schmitz, ebenfalls Stammkraft, fällt neben schon länger fehlenden Talenten erkrankt aus. Immerhin: Stürmer Florian Berisha ist wieder dabei.

