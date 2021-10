VfL Bochum U19: Wasilewski trifft zum dritten Sieg in Serie

Bochum. Der VfL Bochum bleibt in der A-Junioren-Bundesliga oben dran. Nach dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Köln war Trainer Heiko Butscher zufrieden.

Trainer Heiko Butscher war ziemlich gut gelaunt nach dem 1:0-Sieg seiner A-Junioren gegen Fortuna Köln am Sonntagvormittag. Der Coach des VfL Bochum sah zwar einige Schwächen, an denen seine Jungs dringend weiter arbeiten müssen. Aber genau das freute den Fußball-Lehrer mit Blick auf seinen Job als Entwickler der Talente.

„Ich habe vieles gesehen, was wir noch verbessern müssen. Gleichzeitig aber haben wir trotzdem ein Erfolgserlebnis gefeiert“, erklärte Heiko Butscher.

In der ersten Halbzeit nutzt der VfL Bochum viele Chancen nicht

So fehlte es vor allem in der ersten Halbzeit an der Effektivität. „Wir haben das Spiel dominiert, aber es versäumt, den Deckel drauf zu machen“, so der Trainer. Zahlreiche Möglichkeiten ließ sein Team ungenutzt. Lediglich Dominik Wasilewski, neben Josue Santo erneut Bochums Startelf-Angreifer, traf zur verdienten Führung in Minute 37 per verwandeltem Foulelfmeter.

Es war Wasilewskis viertes Tor im dritten Spiel in Folge, nachdem er zu Saisonbeginn kein Stammspieler war. Eine beispielhafte Entwicklung, meint Butscher. So zeige sich, wie man sich durch starke Trainingsleistungen wieder ins Team kämpfen und dort dann auch überzeugen kann.

Zwischenbilanz: Heiko Butscher sieht sein Team auf einem guten Weg

Da es aber nur 1:0 stand, mühte sich Köln in Durchgang zwei verstärkt um den Ausgleich. Mit noch mehr Intensität, mit vielen langen Bällen. Bochum ließ sich von der Hektik ein Stück weit anstecken, ließ den Ball nicht mehr so sicher laufen. Weniger Ballverluste, einen geordneteren Ballbesitz-Fußball auch bei aufkommender Hektik im Spiel steht daher auf Butschers Entwicklungs-Zettel weit oben.

Letztlich aber „haben die Jungs alles wegverteidigt, war der Sieg verdient“, sagte Butscher und zog ein positives Zwischenfazit: „Zwei Remis und drei Siege, dazu noch viel Potenzial nach oben - das sieht gut aus.“

Bochum klettert auf Rang drei – BVB putzt Schalke 04

Die damit noch unbesiegten Bochumer sind auf Rang vier geklettert, punktgleich mit dem Dritten Bayer Leverkusen. Neuer Spitzenreiter ist Borussia Dortmund. Der BVB ließ im Spitzenderby dem Zweiten FC Schalke 04 beim 4:0 keine Chance.

Die Fakten zum Spiel: VfL Bochum U19 - Fortuna Köln 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Dominik Wasilewski (37.)

VfL Bochum: Ernst - Petritt, Tolba, Boboy, Oguz - Oermann, Böll (79. Tersteeg) - Tasov (88. Fava), Yardimci (63. Blazevic) - Wasilewski, Santo (63. Golubytski)

