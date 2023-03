VfL Bochum U19: Starke Premiere mit vier Toren in Münster

Bochum. Die U19 des VfL Bochum hat einen starken Auftakt in der Sonderspielrunde hingelegt. Bei Bundesliga-Absteiger Preußen Münster siegte sie 4:1.

Ein paar Minuten nur musste die U19 wie üblich, so Trainer Heiko Butscher, „die Lage checken“, dann ließen die A-Junioren des VfL Bochum ihrem Gastgeber Preußen Münster keine Chance. Mit 4:1 (2:0) gewann der Bundesligist beim Bundesliga-Absteiger zum Auftakt der Vorrunden-Gruppe G in der Sonderspielrunde des DFB.

„Die Jungs waren sehr griffig“, lobte Coach Butscher. Der VfL erspielte sich eine Reihe von Chancen, führte früh mit 2:0. Einziges Manko: Nur vier Möglichkeiten nutzten sie. Lennart Koerdt, Niko Bozickovic vor der Pause sowie Nico Böll und Leon Tasov trafen. Nach zwei Testspiel- und einem Bundesliga-Sieg war es der vierte Erfolg gegen die Preußen in dieser Saison. Auch Mats Pannewig und Mo Tolba, die in der Länderspielpause bei den Profis trainieren, kamen über die komplette Distanz zum Einsatz.

Weiter geht es in der Vorrunde am 1. April (Heimspiel) gegen den SV Meppen und am 16. April (auswärts) beim MSV Duisburg. Die ersten beiden erreichen die „Liga A“ der Sonderspielrunde, die anderen Teams spielen in der „Liga B“ um die Plätze.

Mittwoch steigt das Pokal-Halbfinale beim starken SC Paderborn

Zunächst aber steht ein wichtiges Spiel am Mittwoch (29. März) an: Beim SC Paderborn (18.30 Uhr), der die vergangene Bundesliga-Saison punktgleich mit dem VfL auf Rang sieben abschloss, will der VfL das Halbfinale im Westfalenpokal überstehen und sich mit dem Endspiel-Einzug ein Highlight sichern, wenn es voraussichtlich zum Duell gegen Schalke 04 oder den BVB kommt. Beide müssen aber noch ihre Viertelfinal-Partien bestreiten.

VfL U19: Kotyrba - Schmitz, Bozickovic, M. Tolba, Fava (70. Yardimci) - Böll (80. Bah) - Golubytskij (70. Boafo), Koerdt (60. Erdelkamp) - Santo, Mahmoud (60. Tasov), Pannewig

Tore: 0:1 Koerdt (10.), 0:2 Bozickovic (14.), 0:3 Böll (56.), 1:3 (69.), 1:4 Tasov (76.)

