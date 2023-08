VfL Bochum U19: So hält Butscher vor RWE-Spiel Spannung hoch

Jeremias Heufken kehrt gegen RW Essen am Sonntag ins Tor der U19 des VfL Bochum zurück. In den letzten Wochen trainierte er bei den Profis, hier im Trainingslager in Gais.

Bochum. Nach einem 1:1 gegen den 1. FC Köln spielt die U19 am Sonntag gegen RW Essen. Coach Butscher erklärt, wie er den Konkurrenzkampf maximal hochhält.

Gleich acht A-Jugendliche des VfL Bochum werden am Samstag bei den Spielern des Bundesligisten gegen Luton Town FC auf der Bank sitzen. Manche von ihnen sollen im zweiten Spiel ab 16.15 Uhr im Ruhrstadion auflaufen, darunter Lennart Koerdt und Luc Dabrowski.

Auch Niko Bozickovic, der ja die gesamte Vorbereitung beim Team von Trainer Thomas Letsch absolviert hat, wird wieder spielen für die Profimannschaft. „Er macht es sehr gut“, lobte Letsch den 18-Jährigen, der in der Saison aber als feste Größe der U19 vorgesehen ist.

Vor dem Liga-Start gegen RW Essen - Butscher sieht in jedem Spiel eine Generalprobe

Und seine A-Junioren bestreiten am Sonntag (11 Uhr, NLZ Hiltroper Straße) ihre Generalprobe vor dem Bundesliga-West-Start bei Alemannia Aachen in der Woche darauf. „Für mich ist jedes Spiel eine Generalprobe“, betont Trainer Heiko Butscher allerdings. Er hält den Konkurrenzkampf hoch. „Jeder soll gegen RWE zum Einsatz kommen. Jeder kann sich immer für die Startelf empfehlen“, sagt er.

„Ich will das Bestmögliche aus den Jungs herauskitzeln. Dafür brauchen wir nicht drei, sondern fünf gute Trainingseinheiten plus ein Spiel pro Woche.“ Bisher ist er zufrieden: „Die Jungs sind lernwillig, das Team hat einen guten Charakter.“

Boafo überzeugt beim Test gegen Köln, verschießt aber einen Elfmeter

Teilweise zuletzt zu sehen am Mittwoch, als der VfL gegen den 1. FC Köln im Test ein 1:1 holte. In der ersten Halbzeit fehlte Butscher die Intensität in den Zweikämpfen (0:0), im zweiten Durchgang war sie da. „Da haben wir die Kölner gut gepresst“, sah er einen überlegenen VfL. Akram-Dine Mohamadou erzielte das 1:0 (60.), Liga-Konkurrent Köln kam noch zum Ausgleich. Divine John Boafo vergab den Sieg, nachdem er eine „gute Leistung“ gezeigt hatte, so Butscher. Er traf beim Elfmeter nur den Pfosten (85.).

Gegen RWE fehlen werden Adam Tolba (krank) und Cedric Zajkowski (leicht verletzt). Erstmals in der Vorbereitung im Tor stehen wird Jeremias Heufken, der bis vor kurzem komplett bei den Profis trainiert und seine Sache unter anderem im Trainingslager in Gais/Südtirol gut gemacht hat.

