VfL Bochum U19: Neue Vereine für Kotyrba, Böll und Santo

Bochum. Acht Spieler verlassen die U19 des VfL Bochum. Zwei haben beim VfL einen Profivertrag bekommen, drei haben einen neuen Verein, drei suchen noch.

Am kommenden Wochenende bestreitet die U19 des VfL Bochum ein Testspiel beim TSC Eintracht Dortmund. In der nächsten Woche gibt es es zwei Trainingseinheiten, bevor es in den Urlaub, beziehungsweise die Ferien geht. Trainer Heiko Butscher hat sein neues Team bereits zusammen. Die Entwicklung und den Werdegang der Akteure, für die es im Talentwerk beim VfL Bochum nicht mehr weitergeht, hat er weiter im Blick. Mit Mats Pannewig und Mo Tolba haben zwei Akteure beim VfL einen Profivertrag bekommen, sechs weitere Spieler aus der U19 der Vorsaison sind verabschiedet worden. Drei haben bereits einen neuen Verein.

Mats Pannewig und Mo Tolba sind zunächst bis 2025 an den Bundesligisten gebunden. Tolba fällt derzeit mit einem Kreuzbandriss aus, steigt voraussichtlich erst nach der Winterpause wieder ins Mannschaftstraining ein.

Aus der U19 der Vorsaison wurden inzwischen drei Spieler von einen neuen Verein als Zugang vermeldet. Finn Kotyrba, Nico Böll und Josua Santo. Artur Golubytskyi, Leon Tasov und auch Floria Berisha, die in der vergangenen Saison ebenso wie Kotryba, Böll und Santo zum festen Stamm des Teams von Trainer Heiko Butscher gehörten, suchen dagegen noch.

VfL Bochum: Ehemalige U19-Spieler müssen sich bei den Senioren beweisen

Butscher freut sich mit jedem Spieler, der einen neuen Verein findet. Er versucht mit seinem Trainerteam stets alle Spieler darauf vorzubereiten, dass sie gegebenenfalls keinen Profivertrag beim VfL Bochum bekommen.

„Wir verfolgen die Wege der Spieler weiter“, sagte Butscher. „Wenn wir bei der Vermittlung beim Wechsel zu einem anderen Verein helfen können, machen wir das gerne. Aber die Jungs sind jetzt ansonsten auf sich allein gestellt. Jetzt sind sie noch einmal anders gefordert.“ Das heißt, sie wollen und müssen sich bei den Senioren durchsetzen.

Torwart Finn Kotyrba war drei Jahre beim VfL Bochum, er wechselt nun zum TuS Bövinghausen. Beim Oberligisten soll er den abgewanderten Joshua Mroß (ASC 09 Dortmund) als Nummer eins im TuS-Tor ersetzen. In 21 Begegnungen bekam Kotyrba in der abgelaufenen Saison beim VfL Bochum 28 Gegentore, er spielte sechsmal zu Null.

VfL Bochum: Böll, Santo und Kotyrba wechseln alle in die Oberliga

Er könnte in der kommenden Oberliga-Saison auf einen ehemaligen Mitspieler beim VfL Bochum treffen. Josue Santo wechselt aus der U19 des VfL Bochum zum Oberligisten ASC 09 Dortmund und damit ebenso in die Oberliga Westfalen. Der 19-jährige, der 1,96-Meter groß ist, bestritt in der vergangenen U19-Bundesliga-Saison 17 Begegnungen und erzielte vier Treffer.

Auch er wird mit viel Lob empfangen. „Er ist ein Offensiv-Spieler, den wir so noch nicht im Kader haben“, sagt Samir Habibovic, Sportchef beim Oberligisten aus Dortmund-Aplerbeck. Santos bringe eine starke Physis, eine gute Ausdauer und eine ordentliche Schnelligkeit mit, die bei großen Spielern nicht immer selbstverständlich sei. „Er hat uns im Probetraining direkt überzeugen können“, sagte Habibovic. „Wir sind überzeugt, dass Josue sich bei uns durchsetzen wird.“

Auch Nico Böll wechselt in die Oberliga. Den 19-Jährige zieht es allerdings an den Niederrhein, er spielt zukünftig für ETB SW Essen. Böll kam in allen Spielen des VfL in der A-Junioren-Bundesliga West zum Einsatz. In Kürze wird er sein Sportmanagement-Studium aufnehmen.

VfL Bochum: Böll hofft auf nächsten Entwicklungsschritt

Ihm gefalle das Konzept und die Struktur beim ETB Schwarz-Weiß, wird Böll in einer Mitteilung der Essener zitiert. „Auch die Zusammenstellung und den Aufbau der Mannschaft für die nächste Saison finde ich sehr gut. Mir gefällt es, dass das Team relativ jung ist und ich mich dort wohlfühlen kann. Beim ersten Training habe ich mich direkt super aufgenommen gefühlt. Ich glaube, der Wechsel an den Uhlenkrug ist für mich persönlich der perfekte nächste Entwicklungsschritt.“

Den erwartet auch ETB-Trainer Damian Apfeld. „Nico Böll ist eine extrem spannende Verpflichtung. Jeder der die U19-Bundesligamannschaft vom VfL Bochum auf dem Radar hat, wird uns zu dieser Verpflichtung beglückwünschen. Uns ist bewusst, dass wir bei seiner Verpflichtung sehr viel Glück hatten, aber am Ende auch davon profitieren, dass wir in der Gegenwart viele junge Spieler weiter ausgebildet haben, beziehungsweise ihnen einen weiteren wertvollen Schliff verpasst haben.“

