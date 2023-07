VfL Bochum: U19 nach 0:7-Schock gut erholt - U17 besiegt HSV

Bochum. Die U19 und U17 des VfL Bochum haben am Samstag erfolgreich getestet. Die A-Junioren siegten 3:2, die B-Junioren 1:0. Das sagen die Trainer.

Die U19 des VfL Bochum hat sich vom 0:7-Schock gegen den Karlsruher SC nach dem zehntägigen Trainingslager am Mittwoch gut erholt. Die A-Junioren feierten beim Heimspiel gegen den Süd-Bundesligisten FC Ingolstadt 04 U19 am Samstag einen 3:2 (1:0)-Sieg. „Das war eine sehr gute Reaktion“, lobte Trainer Heiko Butscher.

Jayden Peters brachte das Team von Trainer Heiko Butscher früh mit 1:0 in Führung (17.). Vor allem im ersten Durchgang zeigte der VfL eine starke Leistung. Butscher sah ein „sehr gutes Pressing mit vielen Balleroberungen im letzten Drittel. Zudem waren wir sehr variabel im Spielaufbau mit zum Teil perfekten Lösungen gegen pressende Ingolstädter.“ Einziges Manko: die Chancenverwertung.

Nur ein Wechsel zur Pause - Butscher ist „größtenteils zufrieden“

Anders als bisher wechselte Butscher zur Pause nur einmal. Nach dem 1:1 (49.) erzielte Jan Nzeba-Bost das 2:1 für den VfL. Vier weitere Wechsel nahm Butscher nach einer Stunde vor, erneut Jayden Peters erhöhte kurz darauf auf 3:1 (67.), ehe Ingolstadt per Strafstoß noch verkürzen konnte (69.). Auch der zweite, etwas schwächere Abschnitt gefiel Butscher. „Ich bin größtenteils zufrieden und positiv gestimmt.“

Die nächsten Testspiele steigen jeweils auf eigenem Platz am Nachwuchsleistungszentrum. Am Mittwoch, 2. August (12 Uhr), spielt die U19 gegen den Liga-Konkurrenten 1. FC Köln und am Sonntag, 6. August, gegen den Nachwuchs von RW Essen (11 Uhr). Zum Bundesliga-Start am 12. August geht es zu Alemannia Aachen.

B-Junioren zeigen starke Leistung bei der Generalprobe vor dem Bundesliga-Start

Die U17 gewann ihre Generalprobe vor dem Bundesliga-Start am Samstag (5. August, 11 Uhr) gegen den VfB Waltrop mit 1:0 gegen den Hamburger SV U19. Erneut spielte der VfL im Stadion in Lotte, erneut überzeugte er. „Das war eine besonders gute erste Halbzeit, die stärkste Leistung der Vorbereitung bisher“, lobte Trainer David Siebers. Manko auch hier: die Chancenverwertung.

Erst nach einer Stunde kam auch der HSV besser ins Spiel, der VfL blieb aber überlegen, ließ viele Möglichkeiten aus. Erst in der 90. Minute erzielte Innenverteidiger Jaden Kibbe nach einem Standard das hochverdiente 1:0. „Das war eine sehr ansprechende Leistung“, so Siebers erfreut. „Alle sind fit, alle sind gesund. Wir sind bereit und freuen uns jetzt auf den Ligastart.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum