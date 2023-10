VfL Bochum: U19 drohen neun Ausfälle vor Spiel gegen den BVB

Bochum. Mit Borussia Dortmund stellt sich beim VfL Bochum der Spitzenreiter der U19-Bundesliga vor. VfL-Trainer Butscher will sein Team „mutig“ sehen.

Heiko Butscher, Trainer der U19 des VfL Bochum, sagt es klar heraus: „Das Spiel gegen Borussia Dortmund ist für uns ein Spitzenspiel. Wir dürfen uns mit einer der besten U19-Mannschaften Deutschlands messen.“ Die Dortmunder reisen als Spitzenreiter der U19-Bundesliga West an (Sa., 11 Uhr, Hiltroper Straße 240). Das Team von Trainer Mike Tullberg hat als einziges Team der Liga alle Spiele gewonnen, hat dabei ein Torverhältnis von 23:1 erzielt. Die Frage nach dem Favoriten stellt sich nicht. Auch wenn Dortmund ohne seinen vielleicht besten Spieler antreten wird.

Borussia Dortmund hat eines seiner größten Talente suspendiert. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird Paris Brunner aus disziplinarischen Gründen vorerst kein Spiel mehr für Dortmund machen. „Der Nachwuchsspieler wird bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen“, steht in der offiziellen Mitteilung.

Heiko Butscher nimmt das pragmatisch. „Wenn er gespielt hätte, hätten wir unsere Spieler natürlich auf ihn hingewiesen, auf seine Spielweise vorbereitet. Darauf können wir jetzt verzichten. Aber die Dortmunder haben auch noch weitere Unterschiedsspieler im Kader. Dortmund schafft es jedes Jahr ein Team zusammenzustellen, das um den Titel des Deutschen Meisters mitspielt.“

Von seinem Team, seinen Spielern fordert er dennoch, den Respekt abzulegen. „Die Vorfreude vor diesem Spiel war und ist allen anzumerken. So ein Spiel gegen den Spitzenreiter, zu dem sicherlich auch einige Zuschauer kommen werden, ist auch immer eine Chance sich zu zeigen, sich gegen einige der besten U19-Spieler zu behaupten.“

U19 des VfL Bochum drohen bis zu neun Ausfälle

Butscher will daher ein „mutiges Team“ sehen. „Wir müssen in erster Linie kompakt stehen, die Räume eng machen und viel laufen. Aber wir wollen auch Akzente setzen, selber zu Chancen kommen.“

Personell sieht es vor diesem Spiel bei den Bochumern allerdings nur semi-gut aus. Bis zu neun Ausfälle könnte es geben. Definitiv fehlen werden Jona Kalkoff, Julian Etse, Jan Nzeba-Bost, Cajetan Lenz sowie Cedric Zajkovski und Len Blackmann. Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Adam Tolba, Luc Dabrowski und Divine Boafo.

Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass die Trainingswoche besondere Herausforderungen mit sich brachte. „Wir hatten ein Testspiel geplant“, sagte Butscher, „das ist ausgefallen. „Die U21 hat trainiert, da waren einige unserer Spieler dabei, da hatten wir im Training dann zwei Gruppen. Und dann waren noch Jean-Philippe Njike Nana und Niko Bozickovic bei den Profis. Aber das gehört alles dazu. Wir wollen die U21, wir wollen, dass unsere Jungs bei den Profis dabei sind.“

