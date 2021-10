VfL Bochum: U19 bleibt nach 0:0 beim MSV ungeschlagen

Die U19 des VfL, hier mit Nico Petritt, hatte defensiv die Partie beim MSV Duisburg im Griff. Offensiv fehlte es an Präzision - 0:0.

Bochum. Die U19 des VfL Bochum blieb auch im sechsten Spiel der Bundesliga ungeschlagen. In Duisburg reichte es aber nur zu einem 0:0.

Nach drei Siegen in Folge ist diese Serie der U19 des VfL Bochum gerissen. Eine andere aber hält: Auch im sechsten Saisonspiel blieben die A-Junioren ungeschlagen. Beim MSV Duisburg stand auf beiden Seiten die Null.

„Ich bin nicht unzufrieden“, sagte Trainer Heiko Butscher. „Duisburg spielt sehr stabil im 4-4-2, hat eine gute Ordnung.“ Um diese zu durcheinander zu bringen, benötigt man bei Ballbesitz Schärfe, Tempo, vor allem: Präzision. „Hier müssen wir uns immer weiter verbessern, dafür geben wir in jedem Training Vollgas“, sagte Butscher. Und ebenso verbessern muss sich sein Team in der Chancenverwertung: „Wir müssen unsere Angriffe besser zu Ende spielen“, sagt Butscher.

Defensiv ist der VfL Bochum stabil – Offensiv ist Luft nach oben

Defensiv kann sein Team gegen jeden Gegner mithalten in der Liga. Offensiv ist Luft nach oben. Auch deshalb steht im Training fast nur Offensive auf dem Programm. Geduld ist dabei auch angesagt. Sieben Bochumer der Startelf in Duisburg können auch nächste Saison noch in der A-Jugend spielen. Eine hohe Jungjahrgang-Quote auf diesem Niveau.

Der Trainer nahm nach dem 1:0 gegen Fortuna Köln nur einen Wechsel vor. Für Stürmer Dominik Wasilewski spielte Artur Golubytski als Zehner. Josue Santo, ein fleißiger Anläufer, war im gewohnten 4-2-3-1 die einzige Spitze.

Weiter geht es erst am 27. November gegen Bielefeld - Testspiel gegen Union Berlin

Duisburgs Angriffe „haben wir gut wegverteidigt“, sagte Butscher. Was fehlte, war der letzte Kick im Angriff. So in der Nachspielzeit, als Luca Tersteeg aus guter Position den „Lucky Punch“ vergab.

Weiter geht es in der Bundesliga erst wieder am 27. November mit einem Heimspiel gegen Bielefeld. Zuvor steigt unter anderem ein Testspiel gegen Union Berlin am 7. November (10.30 Uhr/Nachwuchsleitungszentrum).

MSV Duisburg - VfL Bochum 0:0

VfL: Ernst - Petritt, Tolba, Boboy, Oguz - Oermann, Böll - Tasov (66. Fava), Golubytski (81. Tersteeg), Yardimci (57. Blazevic) - Santo (70. Wasilewski)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum