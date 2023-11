VfL Bochum U17: Torwartwechsel erweist sich als gute Idee

Bochum. Nach der Länderspielpause erwartet die U17 des VfL Bochum Mönchengladbach. Beide Teams sind gut drauf. VfL-Coach Siebers muss im Tor umplanen.

Die Länderspielpause kam für die U17 des VfL Bochum nicht zwingend gelegen. Das Team von Trainer David Siebers war gut drauf, hatte einen Lauf, hatte fünf Spiele in Reihe gewonnen, davor gegen Borussia Dortmund 0:0 gespielt. Nach der Länderspielpause geht es nun in der Bundesliga West mit Borussia Mönchengladbach am Samstag um 11 Uhr in Bochum gegen ein Team, das zuletzt ähnlich gut geliefert hat.

„Da treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander“, sagte Siebers vor dem Vergleich des Dritten Bochum gegen den Siebten. „Mönchengladbach hat beispielsweise gegen Borussia Dortmund gewonnen. Aber wir waren ja auch gut drauf, haben wenig Gegentore bekommen. Wenn wir es wieder schaffen, leidenschaftlich zu spielen, Bereitschaft und Willen auf den Platz zu bringen, dann haben wir eine Chance, auch das Rückspiel positiv zu gestalten.“

Das Hinspiel hatten die Bochumer durch ein Tor von Tom Meyer mit in Mönchengladbach 1:0 gewonnen.

Verzichten muss Siebers gegen Mönchengladbach allerdings auf Stammtorwart Noel Intven. Er verletzte sich beim 4:1-Testspiel-Sieg gegen den FSV Witten. „Zwei, bis drei Wochen wird er mit dem Mittelhandbruch ausfallen“, sagte Siebers. „Für ihn rückt Jan Weindorf ins Tor.“

Ihm hatte Siebers zuletzt im Test gegen den FSV Witten und zuvor auch schon in der Bundesliga Spielpraxis gegeben. Weindorf stand beim 4:1-Sieg zum Start in die Rückrunde gegen Aufsteiger VfB Waltrop bereits im Tor.

„Da war es als Anerkennung dafür, dass er immer so tadellos trainiert und viel investiert. Dass Noel Intven ausfällt, ist nicht gut. Umso besser aber ist es, dass Jan Weindorf zuletzt Spielpraxis sammeln konnte.“ Die Entscheidung, ihm Spielpraxis zu geben, stellt sich im Nachhinein als richtig gute Entscheidung heraus.

