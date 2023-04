VfL Bochum U17: Späte Tore beim 3:0-Auftakt gegen Hennef

Bochum. Geduld bewiesen die B-Junioren des VfL Bochum bei ihrem Auftakt in die Sonderspielrunde. Sie gewannen mit 3:0 gegen Hennef. Jetzt geht es zum BVB.

Die U17 des VfL Bochum ist mit einem 3:0-Heimsieg gegen Bundesliga-Absteiger FC Hennef in die Sonderspielrunde des DFB gestartet. Die Bochumer dominierten von Beginn an, Hennef verteidigte im ersten Durchgang aber stark – 0:0 zur Pause. „Immer, wenn wir mal es geschafft haben, Hennefs kompakte Defensive zu knacken, war ein Bein dazwischen“, sagte Trainer Simon Schuchert.

Sein Team erhöhte die Schlagzahl noch, „wir haben gedrückt“, so Schuchert, und spät platzte dann der Knoten im Abschluss. Joel Maurice Schlotter eröffnete den erfolgreichen Schluss-Spurt (79.), Cajetan Benjamin Lenz und Ciwan Günes legten mit zwei Treffern binnen 60 Sekunden nach (84.). „Es war ein verdienter Sieg. Jetzt gilt es, zu regenerieren und am Mittwoch wieder eine gute Leistung abzurufen“, so der Trainer.

Am Mittwoch steigt das Derby bei Borussia Dortmund

Denn weiter geht es bereits am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) mit dem Derby bei Borussia Dortmund, ehe am Samstag darauf das Spiel bei Borussia Mönchengladbach ansteht. Der BVB führt die Tabelle mit sechs Punkten an, gewann am Sonntag gegen Gladbach mit 1:0. Wohl nicht dabei sein kann dann Bochums Mamadou Barry, der gegen Hennef verletzt ausgewechselt werden musste.

VfL U17: Heufken, Dabrowski, Blackmann (46. Aksoy), Günes, Lenz, Yanga Mboyo (46. Nzeba-Bost), Hackmann (46. Barry/76. Völker), Schlotter, Klinke (87. Fallenberg), Blaszyk, Durmus

Tore: 1:0 Schlotter (79.), 2:0 Lenz (84.), 3:0 Günes (84.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum